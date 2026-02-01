A zombiapokalipszis és 2025 legromantikusabb sorozata is beköszön az HBO Maxra

Februárban új évadok, vadonatúj sorozatok, kultikus filmek és friss bemutatók egyaránt várják a nézőket az HBO Maxon: legyen szó szerelemről, rejtélyről, túlélésről vagy az emberi kapcsolatok mélységeiről.

Az HBO Max-filmek és sorozatok elképesztő felhozatallal bővülnek, például a 28 nappal később-trilógiával is (Fotó: HBO)

Íme, az HBO Max februári kínálata:

2025 legérzelmesebb sorozata is megérkezik

A hónap sorozatos újdonságai közül az egyik legérzelmesebb bemutató kétségkívül a Heated Rivalry - Forró viszály (02.13, az epizódok hetente érkeznek). A 6 részes sorozat középpontjában Shane Hollander és Ilja Rozanov, két rivális jégkorongsztár áll. Titkos flörtként induló viszonyuk a szerelem, a tagadás és a fejlődés hullámvasútjává válik, miközben egymással – és az érzéseikkel – küzdenek a jégen.

Az HBO saját gyártású latin-amerikai drámája, a Szeress Mexikóban! (Como Agura Para Chocolate, 02.15, az epizódok hetente érkeznek) második évada tovább mélyíti az érzelmek és titkok hálóját, ahol a sors, a tradíciók és a szerelem újra és újra összefonódnak. A feszült légkörű brit akció‑thriller Red Eye - Halálos repülés (02.18) új évada egy nemzetközi összeesküvés közepébe repíti a nézőt, miközben Hanna egy rejtélyes gyilkossági ügyben nyomoz.

A februári streamingpremierek között ott van a Forró viszály is (Fotó: HBO)

Háborús dráma a streamingen

A hónap egyik legdrámaibb premierje a világhírű regény alapján készült két részes sorozat, a Gerta Schnirch (02.04, a premier napján mindkét rész elérhető), amely egy kitelepített család sorsán keresztül mutatja be a háború következményeit és az emlékezés fájdalmát. A sorozat a hírhedt ,,brünni halálmenet" egyik túlélőjének történetét, életét beszéli el. A második világháború után a brünni németeket (20-30 000 embert) gyalog hajtották ki a városból az osztrák határon át, Bécs felé. Gerta a csecsemőjével együtt tette meg az utat, s egyike volt azon kevés szerencséseknek, akik túlélték a menetet. Egy cseh faluban eltöltött, néhány éves kényszermunka után sikerült visszatérnie Brünnbe, ahol a huszadik század újabb történelmi viharai befolyásolták életét. A sorozat az utóbbi évek legsikeresebb koprodukciója, amely Csehországban folyamatos nézettségi rekordokat dönt.