A zombiapokalipszis és 2025 legromantikusabb sorozata is beköszön az HBO Maxra

Februárban új évadok, vadonatúj sorozatok, kultikus filmek és friss bemutatók egyaránt várják a nézőket az HBO Maxon: legyen szó szerelemről, rejtélyről, túlélésről vagy az emberi kapcsolatok mélységeiről.
A hónap sorozatos újdonságai közül az egyik legérzelmesebb bemutató kétségkívül a Heated Rivalry - Forró viszály (02.13, az epizódok hetente érkeznek). A 6 részes sorozat középpontjában Shane Hollander és Ilja Rozanov, két rivális jégkorongsztár áll. Titkos flörtként induló viszonyuk a szerelem, a tagadás és a fejlődés hullámvasútjává válik, miközben egymással – és az érzéseikkel – küzdenek a jégen.
Az HBO saját gyártású latin-amerikai drámája, a Szeress Mexikóban! (Como Agura Para Chocolate, 02.15, az epizódok hetente érkeznek) második évada tovább mélyíti az érzelmek és titkok hálóját, ahol a sors, a tradíciók és a szerelem újra és újra összefonódnak. A feszült légkörű brit akció‑thriller Red Eye - Halálos repülés (02.18) új évada egy nemzetközi összeesküvés közepébe repíti a nézőt, miközben Hanna egy rejtélyes gyilkossági ügyben nyomoz.
A hónap egyik legdrámaibb premierje a világhírű regény alapján készült két részes sorozat, a Gerta Schnirch (02.04, a premier napján mindkét rész elérhető), amely egy kitelepített család sorsán keresztül mutatja be a háború következményeit és az emlékezés fájdalmát. A sorozat a hírhedt ,,brünni halálmenet" egyik túlélőjének történetét, életét beszéli el. A második világháború után a brünni németeket (20-30 000 embert) gyalog hajtották ki a városból az osztrák határon át, Bécs felé. Gerta a csecsemőjével együtt tette meg az utat, s egyike volt azon kevés szerencséseknek, akik túlélték a menetet. Egy cseh faluban eltöltött, néhány éves kényszermunka után sikerült visszatérnie Brünnbe, ahol a huszadik század újabb történelmi viharai befolyásolták életét. A sorozat az utóbbi évek legsikeresebb koprodukciója, amely Csehországban folyamatos nézettségi rekordokat dönt.
Továbbá érkezik még a Bankrablók (Banksters, 2.20, epizódok hetente érkeznek) című krimi, amelyben Juszufot, a berlini bankfióki gyakornokot többrendbeli bankrablás miatt tartóztatják le. A hallgatás börtönt jelent, a kiszivárogtatás árulást. De miért pont ő? Semmi sem az, aminek látszik a valós eseményeken alapuló sorozatban. Február vége felé érkezik az olasz HBO első saját gyártású sorozata, a Portobello (02.20, epizódok hetente érkeznek). A megtörtént esetet feldolgozó 6 részes sorozatban megismerjük Enzo Tortorat, a ’80-as évek elején az olasz televízió közkedvelt műsorvezetőjét, akinek élete a feje tetejére áll, amikor tévesen a hírhedt maffiához, a Camorrához kötik, majd a rácsok mögül igyekszik tisztázni a nevét nagy médiavisszhang közepette. A fentiek mellett még több izgalmas sorozat is elérhető lesz az HBO Maxon.
A februári filmes felhozatal igazán sokszínű lesz, de különösen jól járnak majd Alex Garland és Danny Boyle rajongói. többek között érkezik az Ex Machina (02.01) Oscar Isaac-kel és Alica Vikanderrel, a Napfény (Sunshine, 02.06), amelyben egy űrhajós különítmény - köztük Cilian Murphy, Rose Byrne, Chris Evans - a haldokló Nap újraindítására indul; valamint február 13-án a zombis kultklasszikus 28 nappal később, és annak két folytatása, a 28 héttel később és a frissen érkező 28 évvel később.
Mindezek mellett ismét átélhetjük a Sorsügynökség (The Adjusment Bureau, 02.06) feszültségét, a Gettómilliomos (Slumdog Millionaire, 02.07) felemelő történetét, amely egy indiai fiatalember felemelkedését mutatja be egy népszerű tévés vetélkedőben. A romantikus filmek kedvelői számára jó hír, hogy érkezik a Váratlan kegyelem (Unexpected Grace, 02.05) Erica Durance főszereplésével, Keri Russell romantikus vígjátéka, a Vakáció Mr. Darcy-val (Austenland, 02.12) és a Fotó a múltból (A Pictures of Her, 02.19).
