A Netflix megint menővé tette a sakkot! Ezeket is csípni fogod, ha tetszett Polgár Judit filmje

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 15:05
Polgár Judit-fanklubbá változott a népszerű streamingszolgáltató. Egy emberként hajolt meg a Netflix közönsége A sakk királynője előtt, mely ismét megmutatta a nézőknek, mennyi izgalom fér el nyolcszor nyolc négyzetnyi területen.
Egyik pillanatról a másikra, streamingóriásból sakknagyhatalommá vált a Netflix. Mindössze pár nappal a premierjét követően ugyanis listavezető filmmé vált a Polgár Judit életéről szóló doku, A sakk királynője. Az elmetornáztató sportág korábban már több mozit és miniszériát is megihletett, ezekből válogattuk össze a legjobbakat cikkünkben!

QUEEN OF CHESS - Movie Set. Netflix
Polgár Judit Netflixes filmje megint trendivé varázsolta a sakkot (Fotó: Netflix)

Ha még nem okozott sakktúladagolást a Netflix topfilmje:

A bajnok – Bobby Fischer nyomában

Vajon zseninek csak születni lehet, vagy az elkötelezettség képes felülírni a tehetséget? Erre a kérdésre keresi a választ A bajnok, melynek története kísértetiesen hasonlít Polgár Judit életútjához, hiszen egy olyan gyermek sakkrapszódiája pereg le a szemeink előtt, aki nem pöttyös labdát rugdosott vagy lepkéket üldözött, hanem sorban alázta porig a nála jóval idősebb ellenfeleit a négyzetrácsos csatamezőn.

Magnus

A sakk királynője egészen teljes képet vázol fel a sportág múltjáról, de mi a helyzet a sakk jelenével? Ha Kaszparové a ’90-es és 2000-es évek, akkor egyértelműen Magnus Carlsené az elmúlt és a jelenlegi évtized. A norvég sakkozózseni már tizenhárom éve jobban ismeri a tábla mind a hatvannégy mezőjét, mint a saját tenyerét, erről pedig bárki meggyőződhet a 2016-os dokumentumfilm alapján.

Gyalogáldozat

Bár Tobey Maguire sokak emlékezetében piros-kék színű, feszülős ruciban ugrabugráló igazságosztóként él, a drámák kőkemény műfaja az ő terepe igazán, nem a felhőkarcolók közötti himbálózás. Ezt igazolja a Testvérek vagy a listánkon sokkal relevánsabb Gyalogáldozat című filmje, mely a hidegháború szovjet-amerikai párharcát zsúfolja bele mindössze 64 mezőbe, hogy az izgalom első pillanattól az utolsóig a tetőfokára hágjon.

A Pókember-filmek csillaga, Tobey Maguire (jobbra) nemcsak felhőkarcolók között mutatta meg zsenialitását (Fotó: IMDb)

Katwe királynője

Ha még mindig nem lenne elég az elképesztő ellenszélben csúcsra törő női hősökből, a Disney is megénekelt egy ilyen sztorit még 2016-ban. A botrányos színésznőt, Lupita Nyong’o-t is a soraiban tudó Katwe királynője ráadásul szintén egy igaz történetet dolgoz fel, méghozzá az ugandai Phiona Mutesi sztoriját, akinek Polgár Judithoz hasonló nehézségekkel kellett szembenéznie.

A vezércsel

Scott Frank alkotása némileg kakukktojásnak számít, hiszen miniszériaként szerepel a filmek mezőnyében, ám mégsem túlzás a legjobb műnek nevezni a listáról. Bár a Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb darabja Walter Tevis regénye alapján készült, nehéz nem észrevenni Polgár Judit hatását a csodálatos Anya Taylor-Joy karakterén és annak történetén. Ez pedig nem is véletlen, hiszen a magyar sakkbajnok szakértőként segített a projektben, és itt indult el Polgár és a Netflix A sakk királynője című dokumentumfilmben kicsúcsosodó kapcsolata.

 

