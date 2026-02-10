A Netflix megint menővé tette a sakkot! Ezeket is csípni fogod, ha tetszett Polgár Judit filmje

Egyik pillanatról a másikra, streamingóriásból sakknagyhatalommá vált a Netflix. Mindössze pár nappal a premierjét követően ugyanis listavezető filmmé vált a Polgár Judit életéről szóló doku, A sakk királynője. Az elmetornáztató sportág korábban már több mozit és miniszériát is megihletett, ezekből válogattuk össze a legjobbakat cikkünkben!
Vajon zseninek csak születni lehet, vagy az elkötelezettség képes felülírni a tehetséget? Erre a kérdésre keresi a választ A bajnok, melynek története kísértetiesen hasonlít Polgár Judit életútjához, hiszen egy olyan gyermek sakkrapszódiája pereg le a szemeink előtt, aki nem pöttyös labdát rugdosott vagy lepkéket üldözött, hanem sorban alázta porig a nála jóval idősebb ellenfeleit a négyzetrácsos csatamezőn.
A sakk királynője egészen teljes képet vázol fel a sportág múltjáról, de mi a helyzet a sakk jelenével? Ha Kaszparové a ’90-es és 2000-es évek, akkor egyértelműen Magnus Carlsené az elmúlt és a jelenlegi évtized. A norvég sakkozózseni már tizenhárom éve jobban ismeri a tábla mind a hatvannégy mezőjét, mint a saját tenyerét, erről pedig bárki meggyőződhet a 2016-os dokumentumfilm alapján.
Bár Tobey Maguire sokak emlékezetében piros-kék színű, feszülős ruciban ugrabugráló igazságosztóként él, a drámák kőkemény műfaja az ő terepe igazán, nem a felhőkarcolók közötti himbálózás. Ezt igazolja a Testvérek vagy a listánkon sokkal relevánsabb Gyalogáldozat című filmje, mely a hidegháború szovjet-amerikai párharcát zsúfolja bele mindössze 64 mezőbe, hogy az izgalom első pillanattól az utolsóig a tetőfokára hágjon.
Ha még mindig nem lenne elég az elképesztő ellenszélben csúcsra törő női hősökből, a Disney is megénekelt egy ilyen sztorit még 2016-ban. A botrányos színésznőt, Lupita Nyong’o-t is a soraiban tudó Katwe királynője ráadásul szintén egy igaz történetet dolgoz fel, méghozzá az ugandai Phiona Mutesi sztoriját, akinek Polgár Judithoz hasonló nehézségekkel kellett szembenéznie.
Scott Frank alkotása némileg kakukktojásnak számít, hiszen miniszériaként szerepel a filmek mezőnyében, ám mégsem túlzás a legjobb műnek nevezni a listáról. Bár a Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb darabja Walter Tevis regénye alapján készült, nehéz nem észrevenni Polgár Judit hatását a csodálatos Anya Taylor-Joy karakterén és annak történetén. Ez pedig nem is véletlen, hiszen a magyar sakkbajnok szakértőként segített a projektben, és itt indult el Polgár és a Netflix A sakk királynője című dokumentumfilmben kicsúcsosodó kapcsolata.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.