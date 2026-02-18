30 éves házassági fogadalmát szegte meg Michelle Pfeiffer: erre nem tudott nemet mondani!

Hollywoodi sztárpároknál nem szokatlan, ha különös döntéseket, fogadalmakat hoznak a kapcsolatuk elején vagy a házasságkötéskor. Michelle Pfeiffer és férje, David E. Kelley producer 1993 óta élnek boldog házasságban. A 67 éves színésznő és férje azonban tavaly megszegték a számukra legfontosabb fogadalmukat, nagy kockázatot vállalva ezzel. De vajon mi köze ehhez Nicole Kidmannek?

33 éve él boldog házasságban Michelle Pfeiffer a férjével (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Michelle Pfeiffer viszonya a férjével

A színésznő és Kelley a kapcsolatuk elején megfogadták, hogy sosem keverik össze a munkát a magánélettel. Sokakban vetődött fel a kérdés, hogy a Hatalmas kis hazugságok, a Kilenc idegen vagy a Tudhattad volna sikersorozatok producere miért nem dolgozott együtt gyönyörű nejével, ráadásul az említett szériák mindegyikének Nicole Kidman a főszereplője. Mielőtt bárki házassági krízisre gondolna: a két művész részéről tudatos döntés volt, hogy külön utakon építik karrierjüket, miközben Kidman saját produkciós cége rendszeresen működik együtt Kelley-vel több projektben is.

Michelle és Elle Fanning az új sorozatukban (Fotó: Apple Tv+)

Tavaly azonban bombaként robbant a hír, hogy Michelle Pfeiffer és Nicole Kidman is szerepel Elle Fanning mellett az Apple TV+ OnlyFans-sorozatában, a Margo's Got Money Troublesben. A dolog pikantériája, hogy a széria két producere Nicole Kidman és David E. Kelley. Az Apple TV+ évadbemutató eseményén a sorozatról és a döntésről maga Kelley ejtett el pár mondatot, illetve arról is beszélt, hogy kapcsolatuk legfőbb szabályát miért szegték meg.

Amikor elolvastam a forgatókönyvet, egyetlen embert tudtam elképzelni Shyanne szerepére, aki eljátszhatná. Szerencsére elég szerencsések voltunk, hogy igent mondjon. Ez a második legszerencsésebb igen, amit tőle kaptam az életben

– kedveskedett Kelley Pfeiffernek, utalva arra, mennyire értékeli a házasságukat és felesége döntését a közös munkával kapcsolatban.

Nicole Kidman szerepe egyelőre még titok, de a ruhája nagyon sejtelmes (Fotó: imdb.com)

Merész szerep vár Pfeifferre, aki egy volt Hooters-felszolgálót, vagyis cicis-forrónacis expincérnőt alakít, akinek lánya, Margo fiatal anyaként komoly anyagi problémákkal küzd. Elle Fanning karaktere ezért úgy dönt, OnlyFans-oldalt indít, ahol az édesapjától tanult, szexi pankrátortartalmakkal szórakoztatja követőit. A keserédes vígjátékban Pfeiffer egy egyszerű, ám keménykezű anyát formál meg. Nicole Kidman a hírek szerint mellékszereplő lesz a szériában, a pletykák szerint Margo tanácsadóját alakítja majd, bár az eddigi egyetlen lesifotó alapján lehet, hogy ennél sokkal merészebb lesz az Oscar-díjas díva szerepe is.