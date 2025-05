Biztos jó ötlet a halottakal újra találkozni? A Prime sorozatának második évada brutálisabb lett az elsőnél a felismerhetetlen Nicole Kidmannel

2021-ben nagy sikerrel futott a Kilenc idegen első évada az Amazon Prime kínálatába. A siker garantáltnak is tűnt: a Hatalmas kis hazugságok igazi aranybánya lett Hollywood számára is, így rögtön le is csapott Liane Moriarty új könyvére Nicole Kidman, aki mindkét szériában a produceri feladatokat látta el, és a főszerepet is jó érzékkel magára osztotta. A HKH-beli alakítása Kidman visszatérése volt 50 évesen, drámai, megrendítő és sokkoló volt a bántalmazott feleség szerepében. A Kilenc idegenben egy ennél sokkal sötétebb, nem kevésbé bonyolult orosz life coachot alakít, aki valami furcsa luxuswellnest működtet, ahova kilenc teljesen idegent hívott el, de persze ebben a pszichothriller tripben semmi sem az, aminek tűnik, miután az alanyokat furcsa hallucinációk kezdik gyötörni. A széria kritikusokat megosztotta, de a Prime adott egy újabb esélyt Kidmannek és a sorozatnak, és úgy tűnik jól tették, az eddig megjelent első három rész alapján ez az évad már most több izgalmat rejt, mint az előző.

Nicole Kidman komoly stílusváltáson ment át Masha szerepe miatt (Fotó: Prime)

Nicole Kidman és a Kilenc idegen utazása

Az utazás ebben az évadban fizikai és pszichés értelemben is sokkal izgalmasabbnak tűnik. Az első évad eseményei után Masha-t az FBI körözi a kétes pszichés kisérletei miatt, leginkább az általa kifejlesztett halucinogén anyag miatt, amivel akár a halottakkal is képesek vagyunk kapcsolatba lépni. Azonban a még mindig gyászoló Masha nem nyuszik, ugyanis egy új módszer segítségével, nem csak egy hallucinogén tripben vehetünk részt a veszteségünk feldolgozásában, hanem újra is élhetjük azt. Masha pikk-pakk egy svájci luxusszálloda/klinikán találja magát, ami nem is annyira ismeretlen számára, mint elsőre gondolnánk. Rejtélyes vezetője, és annak segédje kíséretében kilenc újabb tökéletes idegen érkezik, hogy alávessék magukat a kísérletnek: selyemfiújával érkező dáma és annak szétesett lánya, egykori tévésztár, egy csodagyerek és annak a túltámogató párja, bukott apáca, milliárdos csemete és annak furcsa apja, aki csak nem akar megérkezni, pedig nélküle nem működik a program. Masha azonban sok lépéssel mindenki előtt jár. Az első trip azonban rosszul sikerül, miközben szép lassan kiesnek a csontvázak, és kiderült, nem is annyira idegenek ezek az emberek, mint gondolnánk.