Halottak napján kötelező: Sokkoló kijelentésekkel oldja a gyászát Nicole Kidman

Sokak szerint a valaha volt legjobb történet a gyászról az Engedd el! című film, ami eredetileg a Rabbit Hole vagyis a Nyúlüreg című nevet kapta. A Pulitzer-díjas színdarab jogait Nicole Kidman vette meg a kétezres évek végén, és ennek az alkotásnak köszönhetjük, hogy a szupersztárból vérbeli színésznő, és izgalmas projekteket felkaroló producer lett. 2010 egyik legjobb filmje volt az Engedd el!, a magyar mozikat azonban sajnos elkerülte.
Kidman a kétezres évek második felében komoly karrierkrízisbe került. Az Oscar-díja után folyamatosan vállalta a nagyköltségvetésű hollywoodi mozikat, de azok sorra elbuktak, mint A tolmács, Földre szállt boszorkány, a Kilenc vagy az Ausztrália. Kidman 42 évesen úgy döntött, egy alig 5 milliós független filmben kipróbálja magát producerként, spórolásképpen pedig elvállalja a főszerepet. Az Engedd el! főhősnője Becca, aki cinikus, dühös és szomorú. A nő és férje 8 hónappal a történet előtt vesztették el 5 éves kisfiukat egy véletlen autóbalesetben. A nő és a férfi otthonában megállt az idő: Becca visszatérne az életbe, a férje éjjelente titokban nézegeti a kisfia videóit és akkor még a zűrös rokonokról nem is beszéltünk.
A film egy pontján Kidman karaktere felteszi azt a kérdést a gyászterápián egy párnak - akik szerint azért halt meg a gyerekük, hogy az Úrnak legyen egy újabb angyala - miszerint;
Miért kell neki még egy angyal? Miért? Hiszen ő Isten tulajdonképpen!
Ilyen, és ehhez hasonló, néha sokkoló, néha már a fekete humor határát súroló kijelentései miatt kapta azt a bizony Pulitzert az író, David Lindsay-Abaire ugyanis ki merte azokat a dolgokat mondani, meg merte mutatni, hogy mi van a halál, a veszteség után. Gyász, persze! De ahány ember, annyiféle módon éli meg, valaki egy flörtben, befüvezve egy másik gyászoló szülővel, akad aki egy nem várt barátságra tesz szert, és olyan is aki egy-egy pohárral többet iszik a kelleténél, és két sírás közben megoldja a Kennedy-gyilkosságot is. Mindannyian nagyon emberi figurák az Engedd el! szereplői, itt csak áldozatok vannak, akik - a Nicole Kidman kissé alkesz anyja szerepében hatalmasat alakító Dianne Wiest szavaival élve - elviselhetőbb életet élnek, mivel sosem felejtik el azt, akit elvesztettek.
A film sorra szegi meg a gyász és a halálhoz fűződő tabukat, és emiatt nem biztos, hogy mindenkinek való az Engedd el! című film. Nicole Kidman Becca szerepében élete alakítását nyújtja, szerencsére akkoriban egy-két botoxot is kihagyott, annyira emberi minden mozzanata a színésznőnek, az Oscar-jelölése megérdemelt volt. Wiest mellett Aaron Eckhart remekel Kidman karakterének férje, Howie szerepében. A visszafogott macsó, aki nem fél sírni, intelligensen asszisztál a színésznő mellett. Ebben a filmben tűnt föl először Miles Teller a szomszéd tini szerepében, aki a véletlen balesetet okozta. Az azóta 39 éves színész már fiatalon is bizonyította, hogy képes fajsúlyos szerepeket is elvinni a hátán, például egy véletlen gyerekgyilkosság okozóját is, aki szintén áldozata a sztorinak, miközben egy életen keresztül kell bűnhődnie.
Az Engedd el! zseniális él elgondolkodtató darab a veszteségről és a lehetséges újrakezdésről, miközben számos tabut dönt le ebben a nagyon érzékeny témában.
10/9
