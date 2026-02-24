Lily Collins megerősítette: Ő alakítja Audrey Hepburnt az Álom luxuskivitelben forgatásáról szóló filmben

Audrey Hepburn korszakának egyik legmeghatározóbb női színésze volt, aki kortalan stílusával, elegáns szépségével, gyönyörű énekhangjával és erős játékával máig inspirálja a szakma újabb belépőit. Egyik legfontosabb filmje az Álom luxuskivitelben (Breakfast at Tiffany's) amit öt Oscar-díjra jelöltek, melyből kettőt meg is szerzett Blake Edwards és Truman Capote filmje. Egy ekkora grandiózus projekt megéri, hogy nagyobb rálátást kapjunk a forgatásainak hátteréről és Lily Collins már készül is, hogy elmesélje nekünk.
A készülő életrajzi film kifejezetten nagy hangsúlyt fog fektetni az Álom luxuskivitelben forgatásának zavaros körülményeire. Az egyik ilyen érdekes sztori például az Álom luxuskivitelben szereposztásával kapcsolatos: az eredeti könyv írója, Truman Capote eredetileg Marilyn Monroet akarta volna a szerepre. A Paramount stúdió azonban elutasította ezt, lévén hogy Monroe mennyire hektikus és nehezen kezelhető személyiség volt és így esett a választás Audrey Hepburnre, akit az író teljesen elutasított. A stúdió döntése végül behozta az elvárásokat. Audrey Hepburn fizetése 750.000 dollár volt, amely mai árfolyammal megközelítően 8 millió dollár lenne — ezzel a hatvanas évek legjobban kereső színésznője lett.
Az 1961-es premier után több mint fél évszázaddal, most újra bizonyítani kell a filmvásznon — ezúttal viszont Lily Collinson van a sor, aki a bájos divatikont fogja megformálni. Az Emily Párizsban sztárja nem fél a szereptől, sőt egy Instagram-posztban megerősítette, hogy nagyon várja már, hogy a példaképe bőrébe bújhasson:
10 évnyi fejlesztés és egy életen át tartó Audrey Hepburn iránti rajongást követően végre megoszthatom ezt [utalva a szerepét megerősítő cikkre]. El se tudom mondani, mennyire meg vagyok tisztelve és hogy mennyire izgatott vagyok...
A poszt alatti kommentekben rajongók hada fejezte ki örömét a döntéssel kapcsolatban. Sarah Hyland, a Modern család sztárja támogató üzenetet hagyott barátnője kommentfalán:
Mindenre esküszöm, ezt mondtam már azóta, hogy megismerkedtünk!!! Ezaz!!!!!!!
A projekt egyelőre még nagyon a tervezőasztalos fázisban van, még korai lenne arról beszélni, hogy mikor fog megjelenni. Collins rajongói minden bizonnyal hamarabb láthatják őt az Emily Párizsban hatodik évadában, ami várhatóan még idén érkezik.
