Nincs vége a botránynak: Károly király szemében újabb ember lett kegyvesztett

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 14:40
Epstein-botránySir Keir Starmer
Tovább forr az Epstein-botrány. Károly király ezúttal egy politikust fosztott meg a királyi kitüntetésétől.

III. Károly király egyetértett a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel abban, hogy az angol munkáspárti politikust, Lord Peter Mandelsont el kell távolítani a titkos tanácsosok listájáról, miután neve felbukkant az Epstein-aktákban. Starmer már közölte is a döntését a képviselőkkel.

A titkos tanácsosok (Privy Counsellors) rangos szerepet látnak el. Elsősorban jelenlegi és korábbi magas rangú miniszterekből, valamint az igazságszolgáltatás tagjaiból állnak, akik az uralkodó hivatalos tanácsadóiként járnak el.

Az Epstein-botrány miatt vonja vissza a politikus kitüntetését Károly király

A kitüntetés megvonása azután történt, hogy Mandelson és Jeffrey Epstein elítélt szexuális bűnöző kapcsolatának további részletei kerültek napvilágra az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma által pénteken nyilvánosságra hozott legújabb dokumentumokban. A kegyvesztett politikus ellen bűnügyi nyomozás indult, és lemondott a Lordok Házából.

A dokumentumok feltárták, hogyan szervezték meg Mandelson szállását a szexuális ragadozó manhattani házában, és figyelmeztetik, hogy legyen óvatos a sajtó híreivel kapcsolatban. Más üzenetekben pedig úgy tűnik, hogy a politikus Epstein szabadulását a börtönből a felszabadulás napjaként ünnepelte.

András herceg neve sem maradt ki az üzenetekből, a politikus azt is tanácsolta Epsteinnek, hogy a herceg maradjon csendben, miközben egyre több kérdés merült fel a két férfi kapcsolatáról, miután nyilvánosságra került egy fénykép, amelyen András és Virginia Giuffre látható - írta az Express.

 

