Ralph Fiennes elszólta magát: Ez a színész lesz a Harry Potter-sorozat Voldemortja?

Noha még legalább egy év, mire becsengetnek a Roxfortban, a Harry Potter-sorozat már most javában lázban tartja a közönséget. Az HBO Maxra készülő projektről a múlt évben szinte majdnem minden nap szivárogtak ki újabb információk, azonban az elmúlt hónapokban a megszokottnál nagyobb volt a csönd a J.K. Rowling-regények következő adaptációjának készítése körül. Egészen mostanáig, hiszen a napokban az egykori Voldemort, azaz maga Ralph Fiennes kotyoghatta ki véletlen, ki fog a streamingképernyőkön Harry életére törni.

A Harry Potter-filmek főgonosza, Ralph Fiennes kotyoghatta ki véletlenül, ki lesz a sorozatbéli utódja (Fotó: IMDb)

Az előző Voldemort buktatta le utódját?

A január 15-én megjelent 28 évvel később – A csonttemplomban hatalmasat alakító angol színészóriás épp új moziját promotálta, mikor az egyik interjújában óhatatlanul szóba került karriere egyik legemlékezetesebb karaktere, Voldemort nagyúr. Ezzel kapcsolatban Ralph Fiennes-nak neki is szegezték azt a kérdést, miszerint kit látna szívesen az HBO-s műsorban utódjaként, amire BAFTA-díjas legendának meg is volt a határozott válasza, ami egy komplett lavinát indított el a neten:

Már korábban is mondtam, hogy szerintem Cillian Murphy egy nagyon-nagyon jó választás lenne. De hát már ki is választották, nem? Jaj, nem is tudom. Azt hittem, már kiválasztották…

− fogalmazott zavartan az egykori Sötét nagyúr, aki korábban azt is kijelentette, ha felkérnék, szívesen eljátszaná megint Harry Potter nemezisét.

Cillian Murphy filmek után a streaming világát is meghódíthatja a Harry Potter-szériával (Fotó: Lounis Tiar)

Fiennes válasza hallatán minden fanatikus egy emberként csettintett örömében, hiszen mióta az HBO bejelentette, hogy érkezik a széria, sosem tapasztalt konszenzus alakult ki a rajongók körében azt illetően, kinek is kellene a halhatatlanságot üldöző sötét varázsló bőrébe bújnia. A név, mely online minden platformon megfordult pedig nem más volt mint Cillian Murphy.

A bökkenő csak az, hogy korábban maga az Oscar-díjas színész cáfolta, hogy bármi köze is lenne Harry Potter életének megkeserítésében. Bár mi mást mondhatott volna? Lehet, csak nem akarta idő előtt lelőni a poént, amit végül elődje, tett meg helyette,

Jóvátétel a Harry Potter-rajongók számára?

A rajongókat lekenyerező szereplőválasztás nem lenne meglepő. Cillian Murphy állítólagos castingolásába ugyanis nem nehéz belelátni azt, hogy az HBO fejesei ezzel próbálnák ellensúlyozni a Piton professzort alakító fekete színész, Paapa Essiedu kiválasztását.