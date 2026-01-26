Ralph Fiennes elszólta magát: Ez a színész lesz a Harry Potter-sorozat Voldemortja?

Noha még legalább egy év, mire becsengetnek a Roxfortban, a Harry Potter-sorozat már most javában lázban tartja a közönséget. Az HBO Maxra készülő projektről a múlt évben szinte majdnem minden nap szivárogtak ki újabb információk, azonban az elmúlt hónapokban a megszokottnál nagyobb volt a csönd a J.K. Rowling-regények következő adaptációjának készítése körül. Egészen mostanáig, hiszen a napokban az egykori Voldemort, azaz maga Ralph Fiennes kotyoghatta ki véletlen, ki fog a streamingképernyőkön Harry életére törni.
A január 15-én megjelent 28 évvel később – A csonttemplomban hatalmasat alakító angol színészóriás épp új moziját promotálta, mikor az egyik interjújában óhatatlanul szóba került karriere egyik legemlékezetesebb karaktere, Voldemort nagyúr. Ezzel kapcsolatban Ralph Fiennes-nak neki is szegezték azt a kérdést, miszerint kit látna szívesen az HBO-s műsorban utódjaként, amire BAFTA-díjas legendának meg is volt a határozott válasza, ami egy komplett lavinát indított el a neten:
Már korábban is mondtam, hogy szerintem Cillian Murphy egy nagyon-nagyon jó választás lenne. De hát már ki is választották, nem? Jaj, nem is tudom. Azt hittem, már kiválasztották…
− fogalmazott zavartan az egykori Sötét nagyúr, aki korábban azt is kijelentette, ha felkérnék, szívesen eljátszaná megint Harry Potter nemezisét.
Fiennes válasza hallatán minden fanatikus egy emberként csettintett örömében, hiszen mióta az HBO bejelentette, hogy érkezik a széria, sosem tapasztalt konszenzus alakult ki a rajongók körében azt illetően, kinek is kellene a halhatatlanságot üldöző sötét varázsló bőrébe bújnia. A név, mely online minden platformon megfordult pedig nem más volt mint Cillian Murphy.
A bökkenő csak az, hogy korábban maga az Oscar-díjas színész cáfolta, hogy bármi köze is lenne Harry Potter életének megkeserítésében. Bár mi mást mondhatott volna? Lehet, csak nem akarta idő előtt lelőni a poént, amit végül elődje, tett meg helyette,
A rajongókat lekenyerező szereplőválasztás nem lenne meglepő. Cillian Murphy állítólagos castingolásába ugyanis nem nehéz belelátni azt, hogy az HBO fejesei ezzel próbálnák ellensúlyozni a Piton professzort alakító fekete színész, Paapa Essiedu kiválasztását.
A ghánai származású brit fiatalember beválogatása az HBO Max-sorozatok legjobban várt darabjába óriási felháborodást keltett, több alkalommal az is felmerült, hogy Essiedut már a forgatás kezdete előtt lecserélik, és maga J.K. Rowling is felszólalt az üggyel kapcsolatban, azonban a színes bőrű Perselus Piton maradt a helyén, és őt is láthatjuk majd a 2027 elején debütáló sorozat első évadában is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.