Dawson szerelme gyászol: Búcsúznak pályatársai az elhunyt James Van Der Beektől

Immár két napja, hogy Kimberly Van Der Beek egy elkeseredett Instagram posztban tette hivatalossá férje, James Van Der Beek halálát, akit a Dawson és a haverok, Prérifarkas Blues és A vonzás szabályai című alkotásokból ismerheti a közönség. A rajongókat is megrendítette a rákkal való évekig tartó küzdelmet követő tragédia, mi pedig elképzelni se tudjuk, mit érezhetnek azok, akik végigkövették őt sikerekkel és szeretettel teli életpályáján.

James Van Der Beek és Katie Holmes együtt álmodoztak egy boldog jövőről a Dawson és a haverokban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Így emlékeznek pályatársai James Van Der Beekre

Sorozatbéli anyjával haláláig tartotta kapcsolatot

Mary-Margaret Humes játszotta Dawson édesanyját a sztár leghíresebb sorozatában. Megemlékező Instagram posztjából megtudtuk, hogy a Dawson és a haverok 2003-as befejezése után is sokat beszélgettek egymással.

Ritkán van, hogy nem jutok szóhoz... a mai nap egy kivétel. James, én hatalmas harcosom, egy kemény küzdelmet harcoltál minden nehézség ellenére, csendes erővel és büszkeséggel. Mindig szeretni és tisztelni foglak ezért. Utolsó beszélgetéseinket... épp csak pár nappal ezelőtt... örökké a szívembe zárom.

Katie Holmes évekig játszotta Dawson szerelmét

A Dawson és Joey között hat évadon keresztül kibontakozó szerelmi szál a sorozat egyik legfontosabb eleme volt. Milyen nagy barátság, milyen közelség alakulhatott ki ennyi idő alatt... Ezeket az érzéseket a Joey Pottert alakító Katie Holmes mind papírra vetette egy oldalnyi, kézírott szövegében, melyet saját Instagramján osztott meg.

Bátorság. Elkölezettség. Odaadás. Erő. Élvezte az életet és hogy úgy éljen, ahol a művészet szent. Tette ezt egy csodálatos házassággal, hat gyönyörű gyermekkel. Ez egy hős életútja. Hiányát nehéz szívvel gyászolom, kezemben tartva hiányának valóságát és mégis hálás vagyok mindenért.

Buffyt is rosszul érintette a sztár halála

Igaz, nem játszottak együtt, de mindketten korszakuk legfontosabb ifjúsági műsorainak szereplői voltak ֫— ebben a korszakban Sarah Michelle Gellar Buffy, a vámpírok rémeként vált ismertté. Egybefonódó sorsuk miatt megfordultak ugyanazokban a körökben, jól ismerték egymást. Gellar szintén tiszteletét adta az elhunyt sztár felesége Instagram posztja alatt.

Annyira sajnálom a csodálatos családodat. Bár James öröksége fennmarad, ez mégis egy hatalmas veszteség nem csak a családodnak, hanem a világnak. B----a meg a rák!

A Kevin Smith-filmekbe is beköszönt és nagyon jót nevettünk rajta

James Van Der Beek a Dawson után több alkalommal vállalt vendégszerepeket különböző filmekben, ahol önmagát játszotta. Kevin Smith két filmjében, a Jay és Néma Bob visszavágban és annak 18 évvel későbbi folytatásban pontosan ez volt és bár nem kapott sok szerepet, nélküle ezek a filmek sokkal szegényebbek lettek volna. A rendező Instagramon kifejezte bánatát az elhunyt színész iránt.