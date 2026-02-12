Mindenki csak Dawsont látta benne, de ő ezt nem bánta: Ő volt James Van Der Beek

Ahogy arról lapunk korábban már beszámolt, éveken át tartó küzdelmet követően James Van Der Beek alulmaradt a gyilkos kórral szemben. A mindössze 48 évesen elhunyt színész az 1990-es, valamint a 2000-es évek televíziózásának megkerülhetetlen figurája volt, a Dawson és a haverok című sorozatán egy komplett generáció cseperedett fel, akik úgy érezhették, ők is a „haverok” közé tartoztak. James Van Der Beek számára viszont az élet sokkal többet nyújtott annál, hogy az utókor csak szimplán felhelyezze őt a tucattévésztárok polcára. Csúcsra tört, majd többször is a mélybe zuhant, de valahogy mégis mindig kimászott onnan.
Az 1977. március 8-án született James Van Der Beeket, ha megkérdezték, mi szeretne lenni, ha majd nagy lesz, aligha gondolkodott sokáig a válaszon. Mindig is színész szeretett volna lenni, és nem csak vágyakozott a reflektorfény után, tett is azért, hogy elé kerüljön.
Középiskolában is már gyakran kivette a részét a színdarabokban, például ő alakította Reubent a József és a színes szélesvásznú álomkabátban. Még az érettségije sem volt meg, mindössze 15 éves volt, mikor már könyörgött édesanyjának, hogy menjenek New Yorkba, mert színházban szeretne játszani.
Ez a vágya végül már egy évvel később, 16 esztendős korában teljesült, mikor a Signature Theatre Company Finding the Sun című darabjában lépett színpadra. Ezután pedig nem volt megállj, egészen 1997-ig.
Azok után, hogy a színházban már több zsánerben kipróbálta magát, James Van Der Beek áhítozott az új kihívások felé, ezért jelentkezett a Warner Brothers egyik sorozatának főszerepére, és talán sose gondolta volna, hogy mi is vár rá.
Bár korábban is volt egy-két epizódszerepe kisebb műsorokban, Van Der Beeket egyértelműen a Dawson és a haverok repítette a csúcsra. Katie Holmesszal, Michelle Williamsszel és Joshua Jacksonnal együtt mindenki Dawsonja meg sem állt a világhír felé. Az 1998-ban debütált széria összesen hat évadot és 128 epizódot élt meg, és nem véletlenül, hiszen képes volt kiemelkedni a gyártósoron készült tinidrámák közül. Van Der Beek neve ez idő alatt teljesen egybeforrt Dawson Lerryével, de ez a színészt egyáltalán nem zavarta, nem bélyegként tekintett a szerepre, hanem sokkal inkább megtiszteltetésként:
A Dawson és haverok egy igazi kulturális jelenség volt, amivel gyakorlatilag nem lehetett versenyezni. Nagyon sokáig futott a sorozat, ez rengeteg idő, amit egyetlen karakterrel töltesz, így számomra ez teljesen természetes volt, hogy az emberek mindig őt látják bennem
– árulta el a sorozatsztár egy 2013-as interjújában.
Ahogy a színházból átkacsintott a tévézés felé, James Van Der Beek fantáziáját a nagy vászon is izgatta. Azonban a sikeres váltás ezúttal már nem jött össze. A stúdiókat ugyanis továbbra is csak Dawsont látták, valahányszor rá pillantottak, így sosem jutott ki neki a nagy projektekből.
Többnyire önmagát vagy önmaga paródiáját játszotta kisebb szerepekben: felbukkant a Horrorra akadva című komédiában, illetve a Jay és Néma Bob visszavág-ban is, mire végül megkapta az áttörés lehetőségét a „nagy ligában” is.
2002-ben ráosztották a főszerepet Roger Avary fekete komédiájában, A vonzás szabályaiban, melyben Chritstian Bale Patrick Batemanjének testvérét, Sean Batemant alakította. Noha a film az évek alatt kultmozivá vált, a maga korában sajnos egyáltalán nem szólt nagyot a kasszáknál, így Van Der Beek sem tudta megvetni a lábát Hollywoodban.
Miután látta, hogy neki sajnos a filmstúdiók völgyében nem terem babér, inkább szép lassan visszaevezett a neki hazai pályaként szolgáló sorozatokhoz. A tévénézők tárt karokkal várták vissza, epizódszerepeit a Tuti gimi, de különösen az Így jártam anyátokkal című műsorokban imádta a közönség. James Van Der Beek ekkor pedig meglépte a váratlant, és ahelyett, hogy megsértődött volna, hogy mindig magát kell eljátszania, még rá is tett egy lapáttal. Élete utolsó nagy dobása a Ne bízz a ribiben! címre keresztelt szituációs komédia volt, melyben saját maga kifigurázott változatát játszotta.
Mikor karrierje ismét egy nagyobb lendületet vehetett volna, az élet sajnos közbeszólt. James Van Der Beeknél ugyanis 2024 novemberében 3. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak. Bár mindenkit összetört a lesújtó hír, ő mégis erős maradt és igyekezett pozitív maradni.
Több jótékonysági eseményt szervezett, alapítványt hozott létre, de állapota egyre többeket aggasztott. 2025-ben például a Dawson és a haverok közönségtalálkozóján sem tudott részt venni, de mégis úgy tűnt, képes lesz felülemelkedni betegségén. Azonban ez mégsem sikerült neki, élete legutolsó és egyben legnagyobb ütközetében alulmaradt.
James Van Der Beek egy igazi harcos volt, aki mindig képes volt felállni a padlóról. Egy tévés ikon, akinek minden pillantása örömöt és nyugalmat hozott a közönség lelkébe. Egy szerető férj és családapa, aki egy csodálatos feleséget és hat aprócska gyermeket kényszerült itt hagyni. Emléke viszont örökké élni fog mindenkiben.
