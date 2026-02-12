Mindenki csak Dawsont látta benne, de ő ezt nem bánta: Ő volt James Van Der Beek

Ahogy arról lapunk korábban már beszámolt, éveken át tartó küzdelmet követően James Van Der Beek alulmaradt a gyilkos kórral szemben. A mindössze 48 évesen elhunyt színész az 1990-es, valamint a 2000-es évek televíziózásának megkerülhetetlen figurája volt, a Dawson és a haverok című sorozatán egy komplett generáció cseperedett fel, akik úgy érezhették, ők is a „haverok” közé tartoztak. James Van Der Beek számára viszont az élet sokkal többet nyújtott annál, hogy az utókor csak szimplán felhelyezze őt a tucattévésztárok polcára. Csúcsra tört, majd többször is a mélybe zuhant, de valahogy mégis mindig kimászott onnan.

Színpadra született

Az 1977. március 8-án született James Van Der Beeket, ha megkérdezték, mi szeretne lenni, ha majd nagy lesz, aligha gondolkodott sokáig a válaszon. Mindig is színész szeretett volna lenni, és nem csak vágyakozott a reflektorfény után, tett is azért, hogy elé kerüljön.

Középiskolában is már gyakran kivette a részét a színdarabokban, például ő alakította Reubent a József és a színes szélesvásznú álomkabátban. Még az érettségije sem volt meg, mindössze 15 éves volt, mikor már könyörgött édesanyjának, hogy menjenek New Yorkba, mert színházban szeretne játszani.

Ez a vágya végül már egy évvel később, 16 esztendős korában teljesült, mikor a Signature Theatre Company Finding the Sun című darabjában lépett színpadra. Ezután pedig nem volt megállj, egészen 1997-ig.

A Dawson és a haverok szereposztása igazi sztárfelhozatallá nőtte ki magát azóta (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mindenki Dawsonja

Azok után, hogy a színházban már több zsánerben kipróbálta magát, James Van Der Beek áhítozott az új kihívások felé, ezért jelentkezett a Warner Brothers egyik sorozatának főszerepére, és talán sose gondolta volna, hogy mi is vár rá.

Bár korábban is volt egy-két epizódszerepe kisebb műsorokban, Van Der Beeket egyértelműen a Dawson és a haverok repítette a csúcsra. Katie Holmesszal, Michelle Williamsszel és Joshua Jacksonnal együtt mindenki Dawsonja meg sem állt a világhír felé. Az 1998-ban debütált széria összesen hat évadot és 128 epizódot élt meg, és nem véletlenül, hiszen képes volt kiemelkedni a gyártósoron készült tinidrámák közül. Van Der Beek neve ez idő alatt teljesen egybeforrt Dawson Lerryével, de ez a színészt egyáltalán nem zavarta, nem bélyegként tekintett a szerepre, hanem sokkal inkább megtiszteltetésként:

A Dawson és haverok egy igazi kulturális jelenség volt, amivel gyakorlatilag nem lehetett versenyezni. Nagyon sokáig futott a sorozat, ez rengeteg idő, amit egyetlen karakterrel töltesz, így számomra ez teljesen természetes volt, hogy az emberek mindig őt látják bennem

– árulta el a sorozatsztár egy 2013-as interjújában.