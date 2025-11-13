Minden vagyonát eladja a Dawson és a haverok nagybeteg sztárja: így tudja fedezni a rákkezelését

Szinte még ma is kristálytisztán szól a fejünkben, ahogy felcsendül az „I don't want to wait for our lives to be over” kezdősorral a Dawson és a haverok főcímdala. A széria elképesztő hatással volt az ezredforduló fiatal generációjára, és hiába ért véget több mint 20 éve, még mindig méretes fanbázissal büszkélkedhet. A rajongók előtt pedig most talán soha vissza nem térő lehetőség adódott, hogy még közelebb kerüljenek kedvenc show-jukhoz, miután a sorozat címszereplője, a Dawson Leery-t alakító, a 2023-ban végbélrákkal diagnosztizált James Van Der Beek 2025-ben licitre kínál több ereklyét is a szériából.

A Dawson és a haverok szereposztása: Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams és Joshua Jackson (Fotó: Sony Pictures Television)

James Van Der Beeket rajongói menthetik meg

A 48 éves színész sajnos nem épp örömteli apropóból döntött amellett, hogy megválik féltve őrzött kincseitől. Ugyanis James Van Der Beek betegsége miatt kényszerül árcédulát biggyeszteni sorozatban látott relikviákra, hogy a befolyt összegből finanszírozni tudja rákkezelését. A fanok tehát amellett, hogy felbecsülhetetlen értékű tárgyakkal gazdagodhatnak, még kedvenc sorozatuk főszereplőjének életét is megmenthetik.

Évek óta őrizgetem ezeket a kincseket, várva a megfelelő pillanatra, hogy kezdjek velük valamit, és az élet utóbbi váratlan fordulatai egyértelművé tették, hogy most jött el az idő

− olvashatók Van Der Beek szavai az aukciósház honlapján, ahol a tárgyakat meghirdették.

James Van Der Beek rákbetegsége sokkolta a világot: 2025-ben érkezett el oda, hogy kénytelen megválni szeretett erekléyitől a gyógyulása érdekében (Fotó: MediaPunch)

A színész egyébként három, Dawson által viselt ruhadarabot bocsátott áruba, ezek között megtalálható egy teljes szett, mely egy pulóvert és egy nadrágot foglal magába, ezeket együttesen lehet megvásárolni, és a becsült értéke 1500-3000 font, azaz megközelítőleg 650 ezer és 1,3 millió forint közötti összeg, de a sorozat első epizódjában látott ingre is lecsaphatnak a széria szerelmesei, amelynek felső értékét kb. 870 ezer forintra becsülik a szakértők.

A legértékesebb csecsebecse viszont egyértelműen az a nyaklánc, amivel Dawson meglepte a pénz nélkül maradt Katie Holmes által alakított Joey-t a 3. évadban. Az ékszer kikiáltása ára minimum 10 ezer font, azaz 4,3 millió forint, de ennek az összegnek akár a többszöröséért is elkelhet ez a relikvia a rajongói licitháború közepette.