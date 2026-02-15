A szívünk szakad meg: ebben a sorozatban láthatjuk utoljára James Van Der Beeket

Egy emberként rázta meg a teljes film- és tévévilágot James Van Der Beek halála. A Dawson és a haverok címszereplője a vastagbélrákkal való, hosszas, éveken át tartó küzdelem után mindössze 48 évesen hunyt el. Bár betegsége gyakorlatilag belülről falta fel, mégis végig pozitív maradt, sőt, az utolsó éveiben a felkérésekre sem mondott nemet.

James Van Der Beek betegsége ellenére is vállalt munkákat utolsó éveiben, hamarosan filmben és sorozatban is fel fog tűnni a halála után (Fotó: James Van Der Beer Has Passed Away)

Ezért fordulhat elő az, hogy a James Van Der Beek-filmek és sorozatok szerelmesei még a tragikus szerdai eseményt követően is láthatják hamarosan kedvencüket a vásznon és a tévéképernyőn is. Van Der Beek először a filmszínházakat fogja meghódítani, mikor márciusban a tengerentúlon mozikba kerül The Gates című embervadászokról szóló horrorja, melyben még nem tiszta, az üldözők vagy az áldozatok oldalát foglalja majd el.

Doktor Szöszivel köszön el James Van Der Beek

A hajmeresztő horrortúrán kívül lesz egy sokkal inkább szívet melengető szereplése is, mely sajnálatos módon karrierje záróakkordjaként is szolgál. James Van Der Beek ugyanis a Lexi Minetree főszereplésével készülő Doktor Szöszi-sorozatra rábólintott.

A Doktor Szöszi-sorozat nyáron érkezik streamingre, Lexi Minetree-vel (középen) a főszerepben (Fotó: Profimedia)

Reese Witherspoon közkedvelt karakterének előzménysorozatában eddig nem ismert, pontosan milyen figurát fog játszani, de az biztos, hogy csak egy apró, valószínűleg epizódszerep jut az utolsó hónapjaiban felismerhetetlenné vált tévésztárnak.

2026. július 1-én minden kiderül, mikor az Amazon Prime Video nevű streamingszolgáltatón debütál az Elle, mely ugyan biztosan keserédes élmény lesz, de a rajongók annak mégis örülhetnek, hogy az egykori Dawson Leery ott búcsúzhat el a közönségtől, ahol igazán otthon érezte magát: a televízióban.

James Van Der Beek halálhíre a Doktor Szöszi-filmek főszereplőjét is megrázta (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Reese Witherspoon is gyászolja a Dawson és a haverok sztárját

Az Elle stábját természetesen minden rajongóval együtt lesújtotta James Van Der Beek elvesztése, ennek pedig a sorozatban produceri feladatokat ellátó, a castingban is fontos szerepet vállaló Reese Witherspoon hangot is adott a közösségi médiában.

Lesújtva hallottam a hírt James Van Der Beekről. Micsoda rendkívüli, tehetséges férfi volt, aki minden tettében nagy kedvességet és méltóságot mutatott. Imádkozom, hogy az angyalok vigyázzanak a családjára ebben a nehéz időszakban

– osztotta meg együttérző gondolatait a Doktor Szöszi-filmek sztárja.