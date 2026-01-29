Hogy mi? Jason Statham orbitális ősz szakállal ver össze mindenkit: ezt látnod kell!

A megmentő hazai premierjére a testvérem is elkísért. Tudta, hogy kritikát fogok írni róla, és a film előtt azt mondta nekem: „A felét már most meg tudnád írni”. Nyilván némi túlzással. de nagyon igaza volt és ezt én is tudtam jól. Igazából aki nem látja előre, még nem látott legalább két Jason Statham filmet — persze Guy Ritchie alkotásai, mint a Blöff és A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső ez alól kivételt képeznek. Valahol mégis próbálkozott, és ezt nem lehet elvitatni előle.

Jason Statham hozza az elvártat A megmentőben (Fotó: Black Bear)

A megmentő Jason Statham megszokott formuláját követi — és ezt mindenki tudta

A film alaptörténete kevés embert fog meglepni: Jason Statham karaktere, Mason mindentől elszigetelve él egy világítótoronyban. A külvilággal csakis egykori kollégája és unokahúgán keresztül tartja a kapcsolatot, miképpen néha ételt visznek neki az eldugott környékre. Egy vihar okozta tragédia miatt a kislány egyedül marad és az események kellemetlen fordulata folytán a múltja megtalálja Masont egy szupermód kiforrott, világ összes kameráját behálózó megfigyelő rendszeren keresztül. Elindul a hajsza egy olyan bűnért, amit nem is követett el — ebbe pedig a kislány is kelletlenül belesodródik, így együtt kényszerülnek menekülni a kommandósok hada elől — nem lövünk le sokat, ha azt mondjuk, Statham egy személyben szétcsap mindenki között.

Ilyenkor bejön a Jason Statham bingó: egy titokzatos ex-kommandós főszereplő, egy vérre menő bosszútörténet, egy fiatal lány, akit védelmezni kell, ezt nyújtja A megmentő 2026-ban. A Jason Statham-filmek kicsit önmaguk zsánerének számítanak, főleg hogy ebben a filmben producerként is jelen volt. Teljesen önazonosan úgy formálja magára a filmet, ahogy azt ő szeretné és ez jellemzően nagyon hasonló formulát követ már A szállító óta. De említhetnénk olyan alkotásokat is, mint A mestergyilkos, A kém, A méhész és A melós című filmekben, a teljesség igénye nélkül. A kérdés így nem lehet az, hogy A megmentő jó film-e, mert ezt a zsánert már évek óta kipörgették — de ha már megjelent megkérdezhetjük, hogy Jason Statham filmnek jó-e? Számít a különbség.