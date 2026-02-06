Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
A hét királyság lovagja: meztelenkedés helyett leszakadt végtagokkal és brutális vérfürdővel tarol az új Trónok harca sorozat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 20:45
Az HBO Maxon továbbra is töretlen népszerűségnek örvend az új Trónok harca-sorozat. A hét királyság lovagja ismét új epizóddal jelentkezett, mely olyan brutális képsorokat szállít a képernyőnkre, hogy csak a legerősebb gyomrú nézőknek ajánljuk.
Örökös-Tóth Lajos
Ritkán látott versengés zajlik az HBO Max-sorozatok nézettségi toplistáján. A jelenleg a 2. évadával zakatoló Vészhelyzet Pittsburghben, valamint a Trónok harca-család legújabb tagja, A hét királyság lovagja fej-fej mellett haladnak, és hetek óta egymás között adogatják az első helyet a rangsor élén. Utóbbi legújabb epizódja tegnap este a hazai kínálatba is megérkezett, így már a magyar nézők is szemtanúi lehetnek a tévétörténelem egyik legvéresebb lovagi tornájának. Cikkünk további része enyhén SPOILER-es!

HBO Max A hét királyság lovagja
A hét királyság lovagja 3. részétől mindenkinek leesik az álla (Fotó: IMDb)

Ezt a lovagregényt Heath Ledger aligha irigyelné

Bár A hét királyság lovagja 3. része a legkurtább volt az eddigiek közül, szó sincs arról, hogy eseménytelen, töltelékepizódról beszélhetnénk. Az egykori rögbijátékos, Peter Claffey által alakított Ser Duncan, a Magas által várt lovagi torna ugyanis végre kezdetét vette, és streamingen ritkán látott kendőzetlenséggel mutatja meg a helyéről kiszakadt, lifegő szemgolyókat vagy a vérfürdőt eredményező, gyilkos lándzsaszúrásokat, melyek a lóval és a lovaggal egyaránt kegyetlenül végeznek.

A széria talán ezzel próbálja kompenzálni a Trónok harca-sorozatokra kevésbé jellemző, meglepően kevés meztelenkedést és szexjeleneteket, melyek hiányát már több rajongó is a készítők szemére hányta. Főleg, hogy féktelen mulatozást azért jócskán láthattunk eddig.

A legújabb epizódban kezdetét veszi a Ser Duncan által várt lovagi torna (Fotó: IMDb)

Pajzán pőreség aligha, karaktertörténet viszont annál inkább jutott az aktuális epizódban, miután lehullott a lepel Duncan aprócska, pöttöm fegyverhordozójának származásáról. A kis tar Egg ugyanis nem más valójában, mint Aegon Targaryen herceg, aki eddig titkolt hatalmát most már nem is fél kamatoztatni.

A hét királyság lovagja A Knight of the Seven Kingdoms premiere
A mindössze 11 éves Dexter Sol Asnell Egg-je központi szerepet kap A hét királyság lovagja 3. részében (Fotó: KGC-356)

Hamarabb jön A hét királyság lovagja folytatása

A hét királyság lovagja szerelmesei számára ráadásul idén hamarabb eljön a karácsony, amit az HBO hoz el számukra. A sorozat 4. epizódja ugyanis az NFL legfontosabb eseménye, a filmek szempontjából sem elhanyagolható Super Bowl miatt hamarabb kerül fel az HBO Max kínálatába, mint azt vártuk. Az új fejezet beütemezett, február 8-ai megjelenés helyett már február 6-án elérhető lesz, persze, ez csak az amerikai platformra igaz, azonban nem elképzelhetetlen, hogy a hazai felhozatalt is hamarabb fogja erősíteni A hét királyság lovagja 4. része, mint február 9-e.

A rendkívüli műsorváltozás egyébként nemcsak a Trónok harca-spinoffot, hanem az Ipar című széria 4. évadának 5. részét is érinti, mely hasonlóképpen hamarabb kerül bemutatásra.

 

