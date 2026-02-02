Szívszaggató! Kiszivárgott a Fenyő Miklós-film eredeti, tragikus befejezése: ezt látnod kell!

Bő másfél évtizeddel ezelőtt a Hogyan tudnék élni nélküled?-hez hasonlóan szintén egy magyar mozi perdítette táncra a hazai vetítőtermek közönségét. Az addig az Idegölő vagy a Tibor vagyok, de hódítani akarok című, felemás produkciókkal jelentkező Fonyó Gergely 2009-ben mutatta be karrierje legjobb alkotását, a Made in Hungáriát. A zenés filmvígjáték Fenyő Miklós legendás sztorikkal teli élettörténetét vitte vászonra, ráadásul óriási sikerrel: közel negyedmillióan váltottak jegyet, és a Made in Hungária jelenleg is a 30. legnézettebb magyar filmnek számít a rendszerváltás óta.

Fenyő Miklós életéről még film is készült, Made in Hungára címmel (Fotó: Bertleff András)

Minden szinten tarolt a Made in Hungária

A film népszerűsége azóta is töretlen, hiszen a zseniális Fenyő Miklós-dalok mellett a rendezés, az operatőri munka, a koreográfiák, a poénok is kiemelkedőek voltak, amik a Made in Hungáriát évtizede egyik, vagy talán egyenesen a legjobb filmjévé tették.

A színészgárda pedig csak hab volt a tortán, igazi sztárparádét vonultatott fel a mi nem sárga és nem is savanyú pomádénk: a főszereplő Mikit alakító Szabó Kimmel Tamás nevét itt ismerte meg igazán az ország, de mellékszerepekben is olyan nevek bukkantak fel mint Fenyő Iván vagy az azóta rendezőként is bemutatkozó Szente Vajk.

Fenyő Iván a Made in Hungáriában (Fotó: budapest film)

Fenyő Miklós magányos nosztalgiázását végül kivágták

Noha a filmet még mindig rengetegen fújják kívülről, az már kevésbé köztudott, hogy a direktor, Fonyó Gergely egészen más lezárást szánt művének. A Made in Hungária eredeti befejezése pedig az elmúlt napok fényében csak még szívbemarkolóbb.

Fenyő Miklós fiatalon szerzett emlékeire és díjaira tekint vissza a Made in Hungária eredeti befejezésében (Fotó: YouTube)

A 2009-es sikerfilm záróképsorai ugyanis úgy festettek volna, hogy a házibuli résztvevői szépen lassan eltűnnek a vászonról, míg végül csak az idős Fenyő Miklós marad egyedül a lakásban, aki szomorkás nosztalgiázásba borul, és kalandos élete során megszerzett díjait és képeit nézegeti otthona falán, visszatekintve egész életére.

Az internetre is felkerülő alternatív befejezés végül nem jutott el a mozitermek vásznaira, miután az alkotógárda túlságosan is szomorúnak találta. Úgy vélték, egy zenés közönségfilmnek nem adhatnak egy ilyen keserédes finálét, így végül a vágóasztalon maradt a Fenyő Miklós magányos, cigarettafüstbe burkolózó múltidézése, melyet most bárki megtekinthet: