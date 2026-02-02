Tökéletes pillanat: Fenyő Miklós azonnal felismerte feleségét ebben a fiatal nőben

Fenyő Miklós halála után a róla készült életrajzi musical is sokaknál újra előkerült. A Made in Hungária az a film, amit többen a magyar Greasenek tartanak — tele van fénnyel, színekkel, táncokkal és a magyar rock'n'rollt meghatározó dalokkal. Azt az időszakot mutatja be, amikor a magyar rock'n'roll királya Amerikából visszaköltözik Magyarországra, behozva a rockabilly stílust a vasfüggönyön túlról. Fonyó Gergely filmjében a főszereplőt Szabó Kimmel Tamás, Fenyő Miklós feleségét Ágnes Veronikát pedig Kiss Tünde játszotta. Egy korábbi interjújában a színésznő elmondta, hogy eleinte nem is gondolta, hogy ekkora szerepe lesz a filmben.

Szabó Kimmel Tamás és Kiss Tünde szuperül hozták Fenyő Miklós és feleségének szerepét (Forrás: YouTube)

Fenyő Miklós és Fonyó Gergely egyből meglátták Verát a színésznőben

Kiss Tünde még a film bemutatásának évében, 2009-ben nyilatkozta az Origónak, hogy bár végigment a három fordulós castingon, egészen a meghallgatások végéig nem volt teljesen egyértelmű számára, hogy övé lesz a szerep:

Eleinte azt gondoltam, hogy elmegyek, táncolok egy kicsit pöttyös szoknyában, lakkcipőben, és jól fogom érezni magam. Nem gondoltam volna, hogy komolyabban labdába rúghatok, azt hittem, hogy lesz egy-két mondatom a filmben. Abszolút meglepődtem, amikor kiderült, hogy én leszek az egyik főszereplő, de nagyon jó volt a castingre járni, mert nagyon kíváncsiak voltak rám és főként azért, mert emberien fogadták minden megmozdulásomat. Egyébként a casting egyik része az volt, hogy a stáb tagjai megnézték mindenkivel az erkély jelenetet. Az egy jóval hosszabb jelenet volt, mint ami végül bekerült a filmbe. Fonyó Gergő rendezőnk utólag mesélte, hogy amikor azt mondtam a Mikinek (Szabó Kimmel Tamás), hogy "Bunkó voltál, Miki, bunkó!" (ami egyébként nincs benne a filmben), benne akkor szólalt meg Vera.

A színésznő elmondta, hogy Fenyő Miklós aktívan részt vett a film alakulásában, ezzel segítve a korszak és a benne lévő karakterek hitelességét:

Ott volt velünk szinte minden nap, nagyon sokat segített. Mivel ebben a korban mi még nem éltünk, furcsa volt ennek a korszaknak a kétszínűsége, hogy mit szabad vagy mit nem. Ezt kicsit nehéz volt rekonstruálni, de ő rengeteg olyan dolgot mesélt, ami nélkül nem lett volna olyan korhű vagy nem tudtam volna úgy megformálni Verát.

A legendás történetet a híres Fenyő Miklós dalokkal egyébként először színházi musicalben mutatták be a József Attila Színházban, mely évekig volt műsoron és az ebből készült 2009-es filmet is ugyanekkora kultusz követte mind az akkori fiatalok, mind a régebb óta fiatalok körében.