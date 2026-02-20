Meghalt a Grace klinika szexi dokija: ezt hagyta a világra Eric Dane

Eric Dane betegsége hosszú hónapokon keresztül nyúzta őt, de a folyamatos leépülést követően teste feladta a harcot az ALS-el szemben. A világsztár már a kilencvenes évek óta jelen volt a szórakoztatóiparban, akkor még olyan sorozatokban kapott kisebb, egy epizódos szerepeket, mint az Egy rém rendes család, Drága testek és Az őrület vonzalmában. A műsorgyártás világában a kétezres évektől láthattuk őt prominensebb szerepben.
Első hosszabb, kilenc évadon át tartó szerepét a Bűbájos boszorkákban (Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Rose McGowan) kapta. Eric Dane karaktere, Jason Dean az ötödik évadban csatlakozott és Phoebe Halliwell sármos, millimomos főnökét alakította, akivel hamar románcba is keveredtek — anélkül, hogy Jason tudott volna arról, hogy Phoebe valójában boszorkány. Ez a szerelmi szál 9 epizódon keresztül bontakozott ki, kapcsolatuk megosztó volt mert akadt aki szimpatizált a karakterrel, mások hiányolták a sorozatot átszövő misztikumot belőle.
A legmeghatározóbb szerepét a kétezres évek egyik legfontosabb kórházas drámasorozatában, a Grace klinikában (Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Patrick Dempsey) kapta. így megannyian a szexi dokira, Mark Sloanra gondolnak először Eric Dane neve hallatán. A második évadban tűnt fel először, kezdetben nőcsábász hírében állt, de az évek során érzelmileg is összetett, fejlődő karakterré vált. Kifejezetten a női rajongók körében volt népszerű, pláne miután láthatták félmeztelenül egy zuhanyzóban, férfias idomait nedvesen kidomborítva — így kapta a McSteamy nevet, utalva arra hogy mennyire egy szexi pasi ő. A jelenség őt kicsit összezavarta, de nem bánta nagyon, ahogy egy korábbi interjúban megfogalmazta:
Sokkal rosszabbnak is hívtak már, semmi károm nem származott belőle. (...) A külsőm nem nagyon passzolt a belsőmmel. Furcsa volt ez számomra, mert magamra soha nem tekintettem így előtte.
Ez volt az a sorozat, ami világsztárrá emelte Zendayát és az öltözködési döntései miatt meghurcolt Sydney Sweeneyt egyaránt. Egy bátor és őszinte sorozat, ami a fiatalok identitáskeresésére, mentális problémákra hitelesen reagál, komolyabb hangvétele kiemelte az ifjúsági sorozatok közül. Ehhez a sikerhez pedig Eric Dane is hozzájárult: Ő volt Cal Jacobs, a főhős Nate Jacobs (Jacob Elordi) apja. Ő egy látszólag sikeres, karizmatikus üzletember, aki a nyilvánosság előtt példás családfőként és férjként jelenik meg, de a sorozat során azonban kiderül, hogy titkos, sötét életet él, amely komoly feszültséget okoz a családja körében. Manipulatív természete nem minden rajongónak volt a kedvence, de pont ez volt a szerepének a lényege — szóval elérte a célját, főleg hogy mennyire erőteljesen játszotta el.
A Valentin-nap egy igazi sztárdömping volt, olyan óriási nevekkel, mint Bradley Cooper, Jessica Alba, Jamie Foxx, Jennifer Garner és Anne Hathaway, a teljesség igénye nélkül. A film egy hatalmas, végtelenségig gabalyodó szerelmi történet, melyben Eric Dane is szerepet kapott, mint Sean Jackson, a bájos karakter, akihez a film egyik jelentős fordulata köthető — hogy kivel jön össze végül, azt nem árulhatjuk el, mert lelőné a poént.
