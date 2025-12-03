„Semmi okom sincs a jókedvre” - megtörten nyilatkozott betegségéről a Grace Klinika sztárja

A Grace Klinika és Eufória sztárja, Eric Dane elárulta, miért érzi fontosnak azt, hogy beszéljen amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) diagnózisáról.

Személyes küzdelméről vallott Eric Dane. / Fotó: AFP

Új szerepben tűnt fel Eric Dane

Néhány nappal azután, hogy a színész Brilliant Minds egyik epizódjában Matthewt, egy tűzoltót és a 9/11-es események egyik hősét alakította, aki küzd azzal, hogy bevallja feleségének, hogy ALS-t diagnosztizáltak nála, Dane most saját maga is őszintén beszélt a betegség elleni küzdelméről. A sorozatban nyújtott alakítása volt a Grace klinika sztárjának első szereplése, amióta áprilisban bejelentette diagnózisát.

Bár Dane elismerte, hogy a sorozatban való szereplésében a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy el kellett különülnie a karakterétől, aki számára valami nagyon valóságosat élt át, végső soron hálás volt a felemelő élményért.

Semmi okom sincs jókedvre derülni bármikor, egyetlen napon sem, és nem hiszem, hogy bárki is hibáztatna, ha felmennék a hálószobámba, bebújnék a lepedő alá, és a következő két hetet sírva tölteném. Egy kicsit kellemesen meglepődtem, amikor rájöttem, hogy nem így vagyok felépítve, mert biztos voltam benne, hogy ez leszek én.

- vallotta be őszintén.

Dane nagyon bátorítónak találta a tudatot, hogy képes nyugodt maradni lelkileg, miközben valami szörnyű dologgal kell szembenéznie.

Betegségére próbálja felhívni a figyelmet a színész

Bár a műsorban szerzett élménye egyedülálló volt, és nem tudja, hogy valaha újra megtenné-e bárki másért, a színész úgy érzi, létfontosságú, hogy minél több emberrel megossza az útját, mert úgy érzi, hogy az élete már nem igazán róla szól. Eleinte ezzel a gondolattal meg kellett küzdenie, mert saját bevallása szerint elég önző ember, de rádöbbent, hogy nem tud továbblépni, ha az élet csak róla szól.

Nyilvánvalóan van egy családom otthon, és ők a prioritást élveznek. Viszont ez nagyon fontos számomra.

- tette hozzá Dane.

Most arról próbál gondoskodni, hogy minél több ember megtudja, mi az az ALS, és ami még fontosabb, hogy mit lehet tenni ellene a küzdelem javítása érdekében, hogy minél hamarabb megoldást találjanak rá - írta a People.