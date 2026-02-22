Drew Barrymore galéria: így lett kislányból szexszimbólum, majd a sminktől menekülő celeb

Drew Barrymore egykor Steven Spielberg óvó rendezése alatt öltöztette fel a hátsó kertbe pottyant földönkívülit, napjainkban pedig Amerika egyik legnézettebb beszélgetős műsorát vezeti. Hogyan jutott el Hollywood legtetejére a 6 éves szőke copfos kislány az elmúlt 45 évben?

Több mint 40 évvel az E.T. után is felfedezhető még az ikonikus bájos mosoly Drew Barrymore arcán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Drew Barrymore E.T.-vel lopta be magát a filmrajongók szívébe

Drew Barrymore 6 éves volt, amikor megkapta Gertie szerepét az E.T. - A földönkívüli című Steven Spielberg moziban. A kislány Barrymore meghallgatása is már igazi szívmelengető történet. Eredetileg a Poltergeist-Kopogószellem című filmre pályázott, Carol Ann szerepére, mely az E.T-vel párhuzamosan forgott.

A meghallgatáson azt mondta Spielbergnek, hogy van otthon egy oroszlánja, akit háziállatként tart. Egy teljes, kidolgozott háttértörténetet mesélt az oroszlánnal kapcsolatban, ami persze egyáltalán nem volt igaz, de Spielberget annyira elbűvölte, hogy ugyan a Poltergeist szerepét nem neki adta, de megkérte, hogy olvasson fel pár sort az E.T. forgatókönyvéből.

A rendező később azt mondta, lenyűgözte őt Barrymore határtalan képzelőereje, fantáziája, és színészi képességei. Úgy látta, a kislány született tehetség, akiben egy "öreg lélek" lakozik. A forgatás alatt a gyerekek, Drew Barrymore, Henry Thomas és Robert MacNaughton egyszer sem láthatták az E.T. bábjába bújt színészeket, és a bábbal sem volt soha egy olyan jelenetük sem, amikor az üres lett volna. Spielberg szándékosan törekedett erre, mert szerette volna, ha valóban kialakul a gyerekszínészekben valamiféle kötődés a földönkívüli felé. Így is lett, a forgatás végére, mely a legtöbb filmmel ellentétben kronologikusan zajlott, a gyerekek valóban megkedvelték E.T.-t, így amikor az utolsó búcsújelenetre került a sor, a könnyek valódiak voltak, Barrymore és filmbeli testvérei igazán végleg elköszöntek az űrlénytől.

A Drew Barrymore-filmek csúcsa? A színésznő a világ legcukibb alakítását nyújtotta az E.T.- A földönkívüliben (Fotó: Northfoto)

Drew Barrymore a szexszimbólum

A copfos kislány igazi nővé cseperedett. A '90-es években csupa B-filmben játszott tipikus "rosszlány" karaktereket, már a filmcímek is kellően árulkodóak: Poison Ivy - Szex, hazugság, bosszú, Fegyvermánia, Rosszlányok. Majd egy szintlépéssel mellékszerepeket kapott csupa közönségkedvenc filmben, mint a Woody Allen rendezte A varázsige: I love you, vagy a rendkívül emlékezetes Wes Craven horror Sikoly, mely útjára indított egy mai napig sikeres horrorfranchise-t. Az ezredfordulóra a Charlie angyalai filmekkel rúgta rá az ajtót, melyben Cameron Diazzal és Lucy Liu-val lettek férfiak millióinak kedvencei. Pláne, amikor csatlakozott hozzájuk Demi Moore is a Charlie angyalai: Teljes gázzal című folytatásban.