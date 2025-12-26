„Az öregedés kiváltság” – Drew Barrymore ezért nem hajszolja az örök fiatalságot

A Golden Globe-díjas színésznőt, Drew Barrymore-t sok hollywoodi kortársával ellentétben nem érdekli az örök fiatalság hajszolása. Pár nappal ezelőtt az Instagram-oldalán osztott meg néhány személyes és filter nélküli videót magáról, amivel azonnal hatalmas szimpátiát váltott ki a követők között, minden korosztályból.

Drew Barrymore mindig is a természetesség híve marad

Az 50 éves színésznő már hétéves kora óta a nyilvánosság előtt él, ezért hatalmas rálátása volt abban, hogy a hollywoodi csillogás mögött milyen elképesztő harcok és beavatkozások zajlanak a köztudatban maradásért. Pontosan tudja, milyen az, amikor valaki nem fogadja el a korát és a kinézetét, ezért extrém szépészeti beavatkozásoknak veti alá magát – de a színésznő köszöni, ebből ő nem kér!

Az öregedés kiváltság, amit soha nem fogok természetesnek venni

– írta Instagram-bejegyzésében a színésznő.

Még a híres követők, mint Bella Thorne és Giovanna Fletcher is teljesen odáig voltak ezért a posztért.

Azok a gyönyörű nevető- és mosolyráncok MINDENT visznek!!

– szólt hozzá Carla Hall séf.

A színésznő egyenesen rajong a szépségápolási termékekért, és gyakran kísérletezik új bőrápolási cikkekkel, nemrég kipróbálta Martha Stewart márkáját, az Elm Biosciences-t. Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy lemond a csillogásról, vagy nyíltan beszél a természetes öregedés iránti vágyáról – írja a Page Six.

Soha nem volt plasztikai műtétje, és a közeljövőben sem tervezi, hogy kés alá feküdjön.

De ugyanakkor azt is gondolom, hogy mindenki csinálja azt, ami neki beválik. Az egyetlen dolog, amit biztosan tudok, hogy ne ítélkezzünk mások felett csak azért, mert máshogy döntenek. Mindannyian a saját utunkat járjuk, és támogatnunk kell egymást

– vallotta egy interjúban a színésznő.