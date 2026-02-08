Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Nyakunkon a Super Bowl: Ezekkel a filmekkel Te is ráhangolódhatsz!

Super Bowl
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 17:05
A szív bajnokaiMinden héten háborúAl PacinoSandra BullockTom CruiseAdam Sandler
Ideje felkapni a focicsukákat! Mindjárt itt a Super Bowl, és hogy mindenki kellőképpen ráhangolódhasson, mutatunk is pár filmet, melyek tökéletesen tükrözik, miért élnek-halnak ezért a sportét a tengerentúlon.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Magyar idő szerint holnap hajnalban rendezik meg a Super Bowl-t, immáron a 60. alkalommal. Ez az amerikai futball legnagyobb és legnézettebb eseménye, amely idén a Seattle Seahawks és a New England Patriots összecsapását hozza el számunkra.

Any Given Sunday Moviestills Super Bowl
A Minden héten háború biztosan elröpíti az időt a Super Bowl 2026-os kezdőrúgásáig (Fotó: WARNER)

A tengerentúli sportág hatása egyébként messze túlmutat a pályán, hiszen az amerikai futballban lakozó dráma, könyörtelen brutalitása és közösségformáló ereje a filmkészítőket is régóta inspirálja, legyen az könnyed komédia vagy kőkemény dráma. Íme, hét film, amelyek jól mutatják, milyen sokféleképpen lehet vászonra vinni ezt a játékot.

Ha még nem kattantál volna rá eléggé a Super Bowl-ra:

A szív bajnokai

Sandra Bullock filmjétől szem garantáltan nem marad szárazon. A szív bajnokai ugyanis egy hajléktalan fiú és az őt befogadó család igaz történetét meséli el. Bullock balladája sokkal több, mint egy szimpla amerikaifutball-mozi, hiszen úgy dolgozza fel a társadalmi különbségekről és a második esély témakörét, ahogyan azt csak nagyon kevés más film tudja.

Emlékezz a Titánokra!

Az Emlékezz a Titánokra! nemcsak pusztán egy film, hanem egy történelmi korszak lenyomata is, hiszen a mindig zseniális Denzel Washington főszereplésével bemutatott mozi egy középiskolai futballcsapaton keresztül mutatja be az integráció nehézségeit a hetvenes évek Amerikájában. 

2000 - Remember the Titans - Movie Set
Az amerikai futball filmeket is szép számmal ihletett meg, például Denzel Washington 2000-es alkotása is erről szól (Fotó: TRACY BENNETT)

A legyőzhetetlen

A Disney drámájában „Marky” Mark Wahlberg meséli Vince Papale hihetetlenül inspiráló sztoriját, aki tanárból lett NFL-játékos. A film különlegessége, hogy nem egy szupersztár felemelkedéséről, hanem egy átlagember valóra vált álmáról szól.

Jerry Maguire – A nagy hátraarc

Ki mondta, hogy a sportfilmet nem lehet ötvözni a romantika zsánerével? A tiszteletbeli Oscar-díjas Tom Cruise és Renée Zellweger biztos nem, akik a Jerry Maguire-ben egy sportügynök szakmai és magánéleti válságát regélik el. Akik a meccsek izgalmát keresik, azok itt nem járnak jó helyen, hiszen Cameron Crowe kreálmányában inkább kegyetlen bizniszeké és a drámai kapcsolatoké a főszerep, nem pedig a pályán zajló eseményeké.

Csontdaráló

Adam Sandler és a sportfilmek kéz a kézben járnak. Volt ő már golfozó, játékosmegfigyelő az NBA-ben, de még vizes nyolcas is. Utóbbi vonalán maradva börtönviselt sportatlétát játszott Chris Rock és Burt Reynolds társaságában a 2005-ös Csontdarálóban, mely igazából egy magyar klasszikus sokadik, újragondolt remake-je. A Csontdaráló a sportfilmek sablonjait keveri Sandler sajátos, harsány humorával és a börtönfilm jellemzőivel, ettől válik igazán szórakoztatóvá.

2004 - The Longest Yard - Movie Set
Nelly és Adam Sandler a Csontdarálóban (Fotó: Entertainment Pictures)

Péntek esti fények

Billy Bob Thorntontól már a Tapló télapóban megszokhattuk, hogy nem a megszokott módon mesél el egy sztorit, hanem helyette inkább csavar egy nagyot rajta. A Péntek esti fények is igen rendhagyó a maga nemében, hiszen ez korántsem a szokásos mézben és mázban megmártott mű. Nem a diadalra, hanem a nyomásra és a kudarcokra helyezi a hangsúlyt, bemutatva, milyen súlyt jelent a sport egy egész közösség számára.

Minden héten háború

Oliver Stone rendezte kemény hangvételű sportdráma Al Pacinóval, Cameron Diazzal és Jamie Foxx-szal a főszerepben. Kell ennél jobb ajánlólevél egy filmhez? Az NFL legnyersebb és legvalósabb oldalát feltáró Minden héten háború már-már háborús filmként ábrázolja a profi ligát: sérülések, pénz, média és hatalmi harcok állnak a középpontban. Talán a valaha készült legjobb film, mely ehhez a témához nyúlt.

 

