Nyakunkon a Super Bowl: Ezekkel a filmekkel Te is ráhangolódhatsz!

Magyar idő szerint holnap hajnalban rendezik meg a Super Bowl-t, immáron a 60. alkalommal. Ez az amerikai futball legnagyobb és legnézettebb eseménye, amely idén a Seattle Seahawks és a New England Patriots összecsapását hozza el számunkra.

A Minden héten háború biztosan elröpíti az időt a Super Bowl 2026-os kezdőrúgásáig (Fotó: WARNER)

A tengerentúli sportág hatása egyébként messze túlmutat a pályán, hiszen az amerikai futballban lakozó dráma, könyörtelen brutalitása és közösségformáló ereje a filmkészítőket is régóta inspirálja, legyen az könnyed komédia vagy kőkemény dráma. Íme, hét film, amelyek jól mutatják, milyen sokféleképpen lehet vászonra vinni ezt a játékot.

Ha még nem kattantál volna rá eléggé a Super Bowl-ra:

A szív bajnokai

Sandra Bullock filmjétől szem garantáltan nem marad szárazon. A szív bajnokai ugyanis egy hajléktalan fiú és az őt befogadó család igaz történetét meséli el. Bullock balladája sokkal több, mint egy szimpla amerikaifutball-mozi, hiszen úgy dolgozza fel a társadalmi különbségekről és a második esély témakörét, ahogyan azt csak nagyon kevés más film tudja.

Emlékezz a Titánokra!

Az Emlékezz a Titánokra! nemcsak pusztán egy film, hanem egy történelmi korszak lenyomata is, hiszen a mindig zseniális Denzel Washington főszereplésével bemutatott mozi egy középiskolai futballcsapaton keresztül mutatja be az integráció nehézségeit a hetvenes évek Amerikájában.

Az amerikai futball filmeket is szép számmal ihletett meg, például Denzel Washington 2000-es alkotása is erről szól (Fotó: TRACY BENNETT)

A legyőzhetetlen

A Disney drámájában „Marky” Mark Wahlberg meséli Vince Papale hihetetlenül inspiráló sztoriját, aki tanárból lett NFL-játékos. A film különlegessége, hogy nem egy szupersztár felemelkedéséről, hanem egy átlagember valóra vált álmáról szól.

Jerry Maguire – A nagy hátraarc

Ki mondta, hogy a sportfilmet nem lehet ötvözni a romantika zsánerével? A tiszteletbeli Oscar-díjas Tom Cruise és Renée Zellweger biztos nem, akik a Jerry Maguire-ben egy sportügynök szakmai és magánéleti válságát regélik el. Akik a meccsek izgalmát keresik, azok itt nem járnak jó helyen, hiszen Cameron Crowe kreálmányában inkább kegyetlen bizniszeké és a drámai kapcsolatoké a főszerep, nem pedig a pályán zajló eseményeké.