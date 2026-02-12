46 éves lett az igazi Wednesday – Christina Ricci képtelen volt kitörni az Addams Familyből

Ma ünnepli 46. születésnapját az örök Halálka, Christina Ricci, aki Wednesday Addams szerepében lopta be magát a filmrajongók szívébe. A sötétebb tónusú mozik több alkalommal is be tudták szippantani, Wednesday Addams szerepét kétszer is eljátszotta, majd Tim Burton kedvéért szőke boszorkánynak állt, legutóbb pedig a Netflixes Wednesday sorozatban tért vissza a gótikus riogatás kulisszái közé. Legjobb alakításaival köszöntjük a születésnapos színésznőt.

Christina Ricci még mindig magán viseli legbájosabb vonásait (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Íme, a legjobb Christina Ricci filmek

Sellők (1990)

A Sellők című moziban még zsenge gyermekként kezdte karrierjét, de nem akárki oldalán. Az autotune koronázatlan királynője, Cher és Tim Burton másik kedvenc gótikus királynője, Winona Ryder mellett játszott alig 9 évesen. A Sellők a Cher által alakított Mrs. Flax és két lánya, Kate és Charlotte történetét meséli el. Az egyedülálló édesanya összepakolja lányait és egy apró, Massachusetts államban található kisvárosba költözik. A történet a ‘60-as években játszódik, ahol a nem konvencionális nevelési stratégiákat alkalmazó Mrs. Flax és lányai körül folyó események próbára teszik, ugyanakkor meg is erősítik a különc család kapcsolatát. A filmben is elhangzó Cher sláger, a The Shoop Shoop Song videoklipje a filmből származik és a mai napig az énekesnő egyik legismertebb dala.

Christina Ricci csak 9 éves volt, amikor a Sellőkben már komoly szerepet kapott (Fotó: HIP/ Northfoto)

Addams Family – A galád család (1991)

Christina Ricci karrierjének talán legfontosabb szerepe volt Wednesday Addams, Morticia Addams (Anjelica Huston) és Gomez Addams (Raul Julia) legidősebb gyermeke. A mai napig ezzel a karakterrel azonosítják a színésznőt, akinek saját elmondása szerint is több mint 30 éves pályafutása alatt ez volt a kedvenc filmje. Évtizedes kihagyás után, ugyan nem egykori szerepében, de visszatérhetett az Addams family-univerzumba a Netflix Wednesday sorozatában. A gyilkos kedvű tini Wednesday szerepét Jenna Ortega vette át tőle, Ricci pedig elismeréssel nyilatkozott utódja alakításáról. Ő maga Marilyn Thornhill, a Nevermore akadémia botanikatanárának szerepét alakította az új szériában, akiről az első évad végére kiderül, hogy nem is olyan ártatlan, mint amilyennek tűnik.