Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

46 éves lett az igazi Wednesday – Christina Ricci képtelen volt kitörni az Addams Familyből

Christina Ricci
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 18:20
Az Álmosvölgy legendájaWednesday Addams
Jenna Ortega ide vagy oda, nekünk csak egy Wednesday Addams létezik. Íme, a születésnapos Christina Ricci legjobb alakításai!

Ma ünnepli 46. születésnapját az örök Halálka, Christina Ricci, aki Wednesday Addams szerepében lopta be magát a filmrajongók szívébe. A sötétebb tónusú mozik több alkalommal is be tudták szippantani, Wednesday Addams szerepét kétszer is eljátszotta, majd Tim Burton kedvéért szőke boszorkánynak állt, legutóbb pedig a Netflixes Wednesday sorozatban tért vissza a gótikus riogatás kulisszái közé. Legjobb alakításaival köszöntjük a születésnapos színésznőt.  

Christina Ricci a 83. Golden Globe gálán.
Christina Ricci még mindig magán viseli legbájosabb vonásait (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Íme, a legjobb Christina Ricci filmek

Sellők (1990) 

A Sellők című moziban még zsenge gyermekként kezdte karrierjét, de nem akárki oldalán. Az autotune koronázatlan királynője, Cher és Tim Burton másik kedvenc gótikus királynője, Winona Ryder mellett játszott alig 9 évesen. A Sellők a Cher által alakított Mrs. Flax és két lánya, Kate és Charlotte történetét meséli el. Az egyedülálló édesanya összepakolja lányait és egy apró, Massachusetts államban található kisvárosba költözik. A történet a ‘60-as években játszódik, ahol a nem konvencionális nevelési stratégiákat alkalmazó Mrs. Flax és lányai körül folyó események próbára teszik, ugyanakkor meg is erősítik a különc család kapcsolatát. A filmben is elhangzó Cher sláger, a The Shoop Shoop Song videoklipje a filmből származik és a mai napig az énekesnő egyik legismertebb dala.  

Christina Ricci, Cher és Winona Ryder a Sellők című filmben.
Christina Ricci csak 9 éves volt, amikor a Sellőkben már komoly szerepet kapott (Fotó: HIP/ Northfoto)

Addams Family – A galád család (1991) 

Christina Ricci karrierjének talán legfontosabb szerepe volt Wednesday Addams, Morticia Addams (Anjelica Huston) és Gomez Addams (Raul Julia) legidősebb gyermeke. A mai napig ezzel a karakterrel azonosítják a színésznőt, akinek saját elmondása szerint is több mint 30 éves pályafutása alatt ez volt a kedvenc filmje. Évtizedes kihagyás után, ugyan nem egykori szerepében, de visszatérhetett az Addams family-univerzumba a Netflix Wednesday sorozatában. A gyilkos kedvű tini Wednesday szerepét Jenna Ortega vette át tőle, Ricci pedig elismeréssel nyilatkozott utódja alakításáról. Ő maga Marilyn Thornhill, a Nevermore akadémia botanikatanárának szerepét alakította az új szériában, akiről az első évad végére kiderül, hogy nem is olyan ártatlan, mint amilyennek tűnik. 

Christina Ricci Wednesday Addams szerepében az Addams Family - A galád család című filmben.
Christina Ricci Wednesday Addams szerepében lopta be magát a nézők szívébe (Fotó: Paramount Pictures)

Jégvihar (1997) 

A Jégvihar volt a valódi áttörés és az első “majdnem” felnőtt szerepe. A filmet Ang Lee rendezte, a fiatal Christina Ricci pedig ismét illusztris társaságban színészkedhetett. Olyan sztárok mellett játszott, mint Kevin Kline, Sigourney Weaver, Toby Maguire és Elijah Wood. Ang Lee rendezése egy kertvárosi környezetben játszódik a ‘70-es években, ahol középosztálybeli, első ránézésre átlagos családok mindennapjaiba nyerhetünk betekintést. Széteső, fagyos házasságok, és az ezek súlya alatt identitásukat kereső gyerekek tragédiái egy váratlanul érkező jégvihar közepén érik el a tetőpontot. Ang Lee gyönyörű metaforaként alkalmazza a jégvihart a karakterek elhidegülésének és széteső kapcsolatainak szemléltetésére. 

Kevin Kline és Christina Ricci Ang Lee Jégvihar című filmjében.
A Jégvihar című film volt az első felnőtt szerepe (Fotó: Entertainment Pictures)

 Az Álmosvölgy legendája (1999) 

Winona Ryderhez hasonlóan Tim Burton nem tudott szó nélkül elmenni Christina Ricci mellett sem, így neki adta Katrina Van Tassel szerepét Az Álmosvölgy legendája című filmben. Katrina, a szőke fürtös, boszorkányos nemesi sarj erősen érdeklődni kezd a faluba érkező különc nyomozó Ichabod Crane iránt, akivel közösen göngyölítik fel a fej nélküli lovas legendája mögött álló természetfeletti összeesküvést. Az Álmosvölgy hamisítatlan Tim Burton rendezés a maga sötét hangvételével és misztikus témájával, és persze Johnny Depp sem hiányozhat, aki Ichabod szerepét alakítja.  

  

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu