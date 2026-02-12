46 éves lett az igazi Wednesday – Christina Ricci képtelen volt kitörni az Addams Familyből

Ma ünnepli 46. születésnapját az örök Halálka, Christina Ricci, aki Wednesday Addams szerepében lopta be magát a filmrajongók szívébe. A sötétebb tónusú mozik több alkalommal is be tudták szippantani, Wednesday Addams szerepét kétszer is eljátszotta, majd Tim Burton kedvéért szőke boszorkánynak állt, legutóbb pedig a Netflixes Wednesday sorozatban tért vissza a gótikus riogatás kulisszái közé. Legjobb alakításaival köszöntjük a születésnapos színésznőt.
A Sellők című moziban még zsenge gyermekként kezdte karrierjét, de nem akárki oldalán. Az autotune koronázatlan királynője, Cher és Tim Burton másik kedvenc gótikus királynője, Winona Ryder mellett játszott alig 9 évesen. A Sellők a Cher által alakított Mrs. Flax és két lánya, Kate és Charlotte történetét meséli el. Az egyedülálló édesanya összepakolja lányait és egy apró, Massachusetts államban található kisvárosba költözik. A történet a ‘60-as években játszódik, ahol a nem konvencionális nevelési stratégiákat alkalmazó Mrs. Flax és lányai körül folyó események próbára teszik, ugyanakkor meg is erősítik a különc család kapcsolatát. A filmben is elhangzó Cher sláger, a The Shoop Shoop Song videoklipje a filmből származik és a mai napig az énekesnő egyik legismertebb dala.
Christina Ricci karrierjének talán legfontosabb szerepe volt Wednesday Addams, Morticia Addams (Anjelica Huston) és Gomez Addams (Raul Julia) legidősebb gyermeke. A mai napig ezzel a karakterrel azonosítják a színésznőt, akinek saját elmondása szerint is több mint 30 éves pályafutása alatt ez volt a kedvenc filmje. Évtizedes kihagyás után, ugyan nem egykori szerepében, de visszatérhetett az Addams family-univerzumba a Netflix Wednesday sorozatában. A gyilkos kedvű tini Wednesday szerepét Jenna Ortega vette át tőle, Ricci pedig elismeréssel nyilatkozott utódja alakításáról. Ő maga Marilyn Thornhill, a Nevermore akadémia botanikatanárának szerepét alakította az új szériában, akiről az első évad végére kiderül, hogy nem is olyan ártatlan, mint amilyennek tűnik.
A Jégvihar volt a valódi áttörés és az első “majdnem” felnőtt szerepe. A filmet Ang Lee rendezte, a fiatal Christina Ricci pedig ismét illusztris társaságban színészkedhetett. Olyan sztárok mellett játszott, mint Kevin Kline, Sigourney Weaver, Toby Maguire és Elijah Wood. Ang Lee rendezése egy kertvárosi környezetben játszódik a ‘70-es években, ahol középosztálybeli, első ránézésre átlagos családok mindennapjaiba nyerhetünk betekintést. Széteső, fagyos házasságok, és az ezek súlya alatt identitásukat kereső gyerekek tragédiái egy váratlanul érkező jégvihar közepén érik el a tetőpontot. Ang Lee gyönyörű metaforaként alkalmazza a jégvihart a karakterek elhidegülésének és széteső kapcsolatainak szemléltetésére.
Winona Ryderhez hasonlóan Tim Burton nem tudott szó nélkül elmenni Christina Ricci mellett sem, így neki adta Katrina Van Tassel szerepét Az Álmosvölgy legendája című filmben. Katrina, a szőke fürtös, boszorkányos nemesi sarj erősen érdeklődni kezd a faluba érkező különc nyomozó Ichabod Crane iránt, akivel közösen göngyölítik fel a fej nélküli lovas legendája mögött álló természetfeletti összeesküvést. Az Álmosvölgy hamisítatlan Tim Burton rendezés a maga sötét hangvételével és misztikus témájával, és persze Johnny Depp sem hiányozhat, aki Ichabod szerepét alakítja.
