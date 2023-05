Emlékszel még az Addams Family ijesztő kislányára? Ledöbbensz, hogy néz ki ma

Az 1991-es Addams Family - A galád család sokak kedvence volt itthon és a tengeren túlon is. Nem véletlen, hogy Tim Burton sorozat formájában hozta vissza jó pár évtizeddel később. A Netflixen futó Wednesday kétségtelenül hatalmas siker lett, gyakorlatilag az egész világ rákattant mind a szériára, mind a főszereplő virálissá váló táncára. Az eredeti Wednesday, Christina Ricci (aki nem mellesleg az új sorozatban is feltűnt) olyan jó alakítást nyújtott, hogy a mai napig a közös emlékezetünk részét képezi, nehéz olyan embert találni, aki nem ismerné fel kislányként.

Ricci gyerekként az Addams Family-ben Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Na de mi a helyzet Christina Riccivel manapság? Ráismernénk? Nos, a már 43 éves színésznő felnőttként is megtartotta gót kinézetét, azonban kétségtelen, hogy felette is eljárt némiképp az idő. Továbbra is rendszeresen szerepel mind filmekben, mind sorozatokban. A következő képek pedig tavaly készültek róla, épp a már említett Wednesday hollywoodi premierjén.

A színésznő már 43 éves Fotó: NurPhoto via AFP