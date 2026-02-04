Christian Bale megint bekattant a forgatáson: az egész stábbal ordított a világsztár

A Christian Bale-filmekből kiderül, hogy ő Hollywood önjelölt mazochistája, aki a filmvilág legnagyobb testi átalakulásairól híresült el. Tette ezt A gépészben, ahol csontsoványra fogyott, hogy aztán a Batman-filmekre kigyúrja magát, Az alelnök című filmhez pedig komoly túlsúlyt szedett magára. Legközelebb A menyasszony (The Bride!) című filmben láthatjuk, melyben Frankenstein szörnyét formálja meg, a szörny szerelmének szerepében Jessie Buckley jelenik meg. Tavaly már kaptunk egy Frankenstein filmet Jacob Elordi, Oscar Isaac és Mia Goth főszereplésével, ugyanakkor a két projektnek nincs sok köze egymáshoz. Christian Bale filmje leginkább az 1935-ös Frankenstein menyasszonya című filmből vesz inspirációt.

Most már tudjuk, milyen érzések vannak Christian Bale Frankenstein szörny sminkje mögött (Fotó: YouTube)

Majdnem Christian Bale agyára ment a szerep

A szörny szerepe miatt az arcát jelentősen át kellett formálni, hogy egy oszladozó test benyomását keltse. Ez egyrészt a sminkesek munkáját dicséri, másrészt Bale kitartó türelmét, hogy elviselje ezt. Erről a színész az Entertainment Weekly-nek beszélt:

„Kiabálni tudtam volna minden nap, hogy kiadjam magamból az elkeseredést” — mondta Christian Bale, akinek minden nap hat órán keresztül kellett ülnie a sminkes székben. A színésznek külön módszere volt arra, hogy elkerülje a megőrülést — és ebbe a többieket is bevonta:

Nem akartam az autóban kiabálni, mert féltem hogy ütközni fogok. Magamban se akartam, mert még azt hitték volna, hogy megőrültem. Aztán hallod, végül a teljes stáb egybegyűlt, mert hallották, hogy kiabálunk. Az ajtó is nyitva volt, kérdezték a többiek, hogy csatlakozhatnak-e. Ott volt nagyjából 30 ember a sminkes kocsi körül, aki részese akart lenni és velünk akart kiabálni.

Nem ez az egyedüli eset egyébként, hogy a stábbal ordítozik az Amerikai pszichó sztárja. Korábban egy világosító idegesítette fel, de amit akkor mondott, az nem volt túl terápiás — konkrétan elküldte melegebb éghajlatra. Bizonyára akkor is ki volt készülve idegileg, még talán jobban is:

Jessie Buckley szintén élénken van jelen a köztudatban, főleg a Hamnet című filmben nyújtott főszerepe után, amiért Oscar-díjra is jelölték legjobb női főszereplőként. Számára A menyasszony egyszerre volt félelmetes és izgalmas, a rendező Maggie Gyllenhaalt pedig egy végtelenül inspiráló személynek tartja, akivel jó volt együtt dolgozni.