"Vegyétek át a kis díjatokat és húzzatok innen a francba!" – Christian Bale és a többiek, akik elvesztették a fejüket a kamerák előtt

A hollywoodi világsztárok is csak emberek, és bizony előfordul, hogy náluk is elszakad a cérna. Ezzel még nem is lenne gond, azonban számos alkalommal megtörtént már, hogy élő adásban, kamerák kereszttüzében veszítették el a hidegvérüket. Christian Bale például a világosítón vezette le a haragját a forgatásán, de az X-Men sztárja Sir Patrick Stewart és James Corden is csúnyán összeszólalkoztak egy díjátadó alkalmával. Íme, a legcsúnyább sztárbalhék!

Christian Bale sem mosolyog mindig ilyen kedélyesen (Fotó: Jeffrey T. Mayer/JTM Photos)

Christian Bale kifakadása

Christian Bale a Terminátor - Megváltás forgatásán fakadt ki a világosítóra. Éppen egy jelenetet vettek fel, amikor a világosító besétált a Batman sztárja mögé, hogy ellenőrizze az egyik lámpát. Bale képtelen volt folytatni a felvételt és magából kikelve ordítozott a kollégával, és válogatott káromkodások közepette küldte el őt melegebb éghajlatra, miközben azt üvöltötte, hogy a fickó egy igazi amatőr, és úgy tűnik, fogalma sincs, hogyan kell színészek között dolgozni. Szegény kolléga csak megszeppenve hallgatta Christian Bale őrjöngését. Az esetről kiszivárgott felvételen Bale arca ugyan takarásban van, de a rajongók persze így is rájöttek, kiről van szó.

Sir Patrick Stewart és James Corden adok-kapokja a Glamour díjátadón

A probléma ott kezdődött, hogy az X-Men filmek sztárja kioktatta a műsorvezető James Cordent arról, hogyan is kellene viselkedni a színpadon. Cordent sosem kellett félteni, számos alkalommal bebizonyította, hogy mindig van a tarsolyában pár frappáns viszontválasz. Sir Patrick azonban nem engedte el a dolgot, és tovább folytatta a csipkelődést, megjegyzéseket téve James Corden testalkatára.

Ricky Gervais Golden Globe-os kioktatása

Ricky Gervais színész-humorista szintén nem a visszafogottságáról híres, ezt a 2020-as Golden Globe-gálán is bebizonyította. A Hivatal széria sztárja olyan beszédet intézett Hollywood krémjéhez, ami mindenkit ledöbbentett.

Ha nyertek ma díjat, kérlek, ne használjátok a köszönőbeszédeteket arra, hogy a politikai állásfoglalásotokat hirdessétek. Nem vagytok abban a helyzetben, hogy oktassátok a nyilvánosságot. Fogalmatok nincs arról, mi folyik a való világban. Gyertek ide, vegyétek át a kis díjatokat, köszönjétek meg az ügynökötöknek meg az isteneteknek, és húzzatok innen a francba!

Természetesen a beszédet nevetés követte, de a teremben ülők arcán kicsit sem volt őszinte a mosoly.