Bridgerton család: Végre eljött az idő, jönnek a sorozat záróepizódjai – Erre számíthatnak a rajongók!

Holnap érkeznek a Bridgerton család várva várt 4. évadának befejező részei. A rajongók már a január 24-én debütált első etap óta tűkön ülve várták, hova fut ki Benedict Bridgerton és Sophie Baek története. Nézzük, mi történt eddig és mire számíthatunk az évad záróakkordjaiban.

Végre megtudhatjuk, mi lesz Benedict és Sophie történetének vége a Bridgerton sorozatban (Fotó: YouTube)

Bridgerton sorozat 4. évad: ez történt eddig

A 4. évad főhőse a második legidősebb Bridgerton fiú, Benedict, akit Luke Thompson alakít a széria kezdete óta. A szabadszellemű, házasságról egyelőre hallani sem akaró Benedict vállára nehéz terhek helyeződnek, amikor édesanyja, Violet Bridgerton (Ruth Gemmel) egyre akaratosabban követeli tőle, hogy válasszon magának feleséget ebben a báli szezonban, továbbá a vikomt, Anthony távollétében neki kell kezelnie a családi birtokokat és a vagyont érintő ügyeket is. Azonban rögtön az első epizódban történik valami, amire Benedict sem számított. A szezonnyitó álarcosbálon megismerkedik a titokzatos Ezüst hölggyel, aki egy csapásra leveszi őt a lábáról. A Hamupipőke-parafrázishoz híven, mielőtt éjfélt üt az óra, a titokzatos lány eltűnik, Benedict még a nevét sem tudja, csupán egy fél pár kesztyűt hagy maga után. A nézők szerencsésebb helyzetben vannak, hiszen mi megtudjuk, hogy az Ezüst hölgy nem más, mint Sophie Baek (Yerin Ha), Lady Araminta Gun szobalánya. Ezzel az alkotók ki is pipáltak mindent, ami alapkelléke a Hamupipőke-típusú történetnek.

Yerin Ha és Luke Thompson között remekül működik a kémia (Fotó: PA)

Benedict és Sophie útjai egy véletlen folytán ismét keresztezik egymást, innentől kezdve indul be az a fülledt macska-egér játék, amiért a Birdgerton-rajongók annyira szeretik a Julia Quinn regényeiből készült szériát. Benedict, miközben kitartóan nyomoz az Ezüst hölgy után, aki rabul ejtette a szívét, egyre sikamlósabb szituációkba kerül Sophie-val. Egy csók is elcsattan, mi eközben a hajunkat tépjük, hogy a fogalmatlan Bridgerton fiú erről sem ismeri fel, hogy Sophie az, akit keres. Az évad első felének utolsó epizódja egy vadul erotikus pillanatban csúcsosodik ki, de a rajongók ismét szívük szerint falhoz vágnák a távirányítót, amikor Lord Bridgerton egy már-már vallomásnak is beillő monológ után megkérdezi Sophie-t, lenne-e a szeretője. Az alkotók úgy döntöttek, ezen a ponton lógva hagyják a nézőket a következő egy hónapra, így egészen mostanáig várnunk kellett arra, hogy megtudjuk, miként alakul a továbbiakban Sophie és Benedict viszonya.