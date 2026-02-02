A Bridgerton legújabb húzásán a legnagyobb rajongók is kiakadtak

Az elmúlt hat évben már megszokhattuk, hogy a 19. századi Anglia egy olyan idilli közegként jelenik meg, ahol nem létezett rasszizmus és rabszolgaság. A Netflix Bridgerton sorozatát sokan „woke-limonádénak” tartják, mások szerint tudatos történelemhamisítás, egy dolog azonban biztos: a múltat nem lehet megmásítani, legfeljebb tanulni lehet belőle. A negyedik évadát taposó sikerszéria legújabb szezonja azonban sok néző szerint már túl messzire ment, és olyan bonyodalomra építette a cselekményt, amely még a legelkötelezettebb rajongóknál is kiverte a biztosítékot.

Sophie-n látszik, hogy ázsiai származású? A Bridgerton-univerzum szerint nem (Fotó: Netflix)

A Bridgerton sorozatban már nem léteznek rasszok

Talán kijelenthető, hogy a Föld szinte minden lakója tisztában van azzal: számos etnikum él a bolygón, hol békességben, hol kevésbé. A Bridgerton-univerzumban azonban a negyedik évadra úgy tűnik, már ezek a szabad szemmel is jól látható különbségek is sértik a sorozat ultraliberális szemléletét. Innentől spoilerek következnek!

Az új évadban a bohém, biszexuális Benedict Bridgertont édesanyja és Sarolta királyné szeretné mielőbb a férjhez menésre nevelt nemesi lányok elé terelni. Egy maszkabálon azonban a férfi megismerkedik a rejtélyes Sophie-val, akiről csupán annyit tud, hogy nem tud táncolni, ezüst álarcot viselt, és éjfélkor el kellett rohannia a bálról, amikor mindenki levette a maszkját. A rögtönzött Hamupipőke-történetben a lány cipő helyett egy kesztyűt hagy hátra. Sophie egy nemesember és egy cseléd gyermekeként született, ezért szülei halála után mostohája szolgálóként tartja maga mellett. A lány ázsiai származású, amit sötét haja, akcentusa, mandulavágású szeme és bőrszíne is egyértelműen jelez. A hősszerelmes Benedict a rendelkezésére álló információk – sötét haj, ezüst álarc – alapján hajtóvadászatot indít, hogy a nemesi hölgyek között megtalálja azt a nőt, aki meghódította a szívét. A keresés azonban igen „érdekesen” alakul: mintha az etnikai hovatartozás egyáltalán nem lenne szempont.

A széria már annyira woke, hogy semmibe veszi a származást (Fotó: Netflix)

Sok millió néző fejében ekkor merült fel a kérdés: vajon komplett hülyének nézi őket a sorozat? A maszk mögött is jól látható, hogy Sophie ázsiai származású, így a fehér, kreol vagy fekete bőrű lányokat Benedict és a mamahadsereg logikusan ki is zárhatta volna. De akkor mi lett volna a széria erőltetett „woke” üzenetével?