A Bridgerton legújabb húzásán a legnagyobb rajongók is kiakadtak

bridgerton
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 19:55
A történelem hamisításról szóló romantikus széria eddig is számos túlzást vetett be, de most még önmagukat is felülmúlták. A Bridgerton mindenkit hülyének néz új húzásával.
Az elmúlt hat évben már megszokhattuk, hogy a 19. századi Anglia egy olyan idilli közegként jelenik meg, ahol nem létezett rasszizmus és rabszolgaság. A Netflix Bridgerton sorozatát sokan „woke-limonádénak” tartják, mások szerint tudatos történelemhamisítás, egy dolog azonban biztos: a múltat nem lehet megmásítani, legfeljebb tanulni lehet belőle. A negyedik évadát taposó sikerszéria legújabb szezonja azonban sok néző szerint már túl messzire ment, és olyan bonyodalomra építette a cselekményt, amely még a legelkötelezettebb rajongóknál is kiverte a biztosítékot.

Bridgerton
Sophie-n látszik, hogy ázsiai származású? A Bridgerton-univerzum szerint nem (Fotó: Netflix)

A Bridgerton sorozatban már nem léteznek rasszok

Talán kijelenthető, hogy a Föld szinte minden lakója tisztában van azzal: számos etnikum él a bolygón, hol békességben, hol kevésbé. A Bridgerton-univerzumban azonban a negyedik évadra úgy tűnik, már ezek a szabad szemmel is jól látható különbségek is sértik a sorozat ultraliberális szemléletét. Innentől spoilerek következnek!

Az új évadban a bohém, biszexuális Benedict Bridgertont édesanyja és Sarolta királyné szeretné mielőbb a férjhez menésre nevelt nemesi lányok elé terelni. Egy maszkabálon azonban a férfi megismerkedik a rejtélyes Sophie-val, akiről csupán annyit tud, hogy nem tud táncolni, ezüst álarcot viselt, és éjfélkor el kellett rohannia a bálról, amikor mindenki levette a maszkját. A rögtönzött Hamupipőke-történetben a lány cipő helyett egy kesztyűt hagy hátra. Sophie egy nemesember és egy cseléd gyermekeként született, ezért szülei halála után mostohája szolgálóként tartja maga mellett. A lány ázsiai származású, amit sötét haja, akcentusa, mandulavágású szeme és bőrszíne is egyértelműen jelez. A hősszerelmes Benedict a rendelkezésére álló információk – sötét haj, ezüst álarc – alapján hajtóvadászatot indít, hogy a nemesi hölgyek között megtalálja azt a nőt, aki meghódította a szívét. A keresés azonban igen „érdekesen” alakul: mintha az etnikai hovatartozás egyáltalán nem lenne szempont.

A széria már annyira woke, hogy semmibe veszi a származást (Fotó: Netflix)

Sok millió néző fejében ekkor merült fel a kérdés: vajon komplett hülyének nézi őket a sorozat? A maszk mögött is jól látható, hogy Sophie ázsiai származású, így a fehér, kreol vagy fekete bőrű lányokat Benedict és a mamahadsereg logikusan ki is zárhatta volna. De akkor mi lett volna a széria erőltetett „woke” üzenetével?

A rajongók értetlenül állnak a jelenség előtt. Sokan úgy vélik, hogy a különböző rasszok eddig is megfelelően reprezentálva voltak a sorozatban, ez a megoldás azonban már túlzás, és az amúgy is könnyed, limonádé jellegű történetet még bárgyúbbá teszi.

Nő ejti teherbe a Birdgerton lányt? (Fotó Netflix)

Nagy kérdés, hová fokozzák ezt még az alkotók. A friss házas Francesca Bridgerton esetében például nagyon úgy tűnik, hogy férje unokatestvéréhez kezd vonzódni, aki az eredeti könyvekben férfi, a sorozatban viszont nő lett. Újabb spoiler: a regény szerint éppen ez az unokatestvér ejti majd teherbe a nőt. Érdekes lesz látni, ezt a szálat, hogy oldják meg!

A Bridgerton első három évada és a negyedik évad első fele már elérhető a Netflixen, a befejező részek február 26-án érkeznek.

 

 

