Döbbenetesen néz ki a Titanic rosszfiúja: mutatjuk mi van Billy Zane-el!

A Titanic rosszfiújának pályafutása a Vissza a jövőbe révén kezdődött, nem is olyan rég egy magyar produkciót is elvállalt. Billy Zane 60 éves lett, aki az utóbbi évek csendesebb időszaka után egy a Marlon Brando-életrajzi film sztárjakét robbant vissza a köztudatba.
Chicagóban jött világra 1966. február 24-én, mindkét ágon görögök a felmenői. A családnevük eredetileg Zanetakos volt, erről angolosítottak Zane-re. A szülei is színészkedtek amatőr szinten, emellett közösen vezettek egy egészségügyi szakiskolát.
A középiskolai tanulmányai közül egy évet a Lugano közelében található American School in Switzerland padjaiban töltött. A nagyobb részét viszont a chicagói Francis Parker High Schoolban végezte, ahol fölötte járt Daryl Hannah és Jennifer Beals is.
Az első filmje rögtön egy klasszikus lett
A középiskola befejezése után Los Angelesbe költözött, hogy építse a színészi karrierjét, és alig három hét múlva már szerepet is kapott egy időutazós tinifilmben. A Vissza a jövőbe persze jóval több lett egy szimpla időutazós tinifilmnél, és Billy Zane a második részében is felbukkant, igaz, mindkét esetben csak aprócska szerepben, a bunkó Biff egyik haverjaként.
Eredetileg őt választották ki a Dirty Dancing főszerepére, de a próbák során a film koreográfusa teljesen reménytelennek ítélte a tánctudását. Így bukta a szerepet, és Patrick Swayze lépett a helyére.
A karrierjében a nagy áttörést a Halálos nyugalom című thriller hozta el Nicole Kidman és Sam Neill oldalán 1989-ben. A kilencvenes évek közepén már szuperhőst játszott a korát kissé megelőző A fantom címszerepében, amely nem bizonyult ugyan sikernek, de James Cameron ezt látva ajánlotta fel neki a Titanic főgonoszának emlékezetes figuráját.
Karrierje már jó ideje inkább B-filmekről és csak a gázsiért elvállalt külföldi produkciókról szól, mint hollywoodi sikerfilmekről. Ebbe a sorba illeszkedett 2011-ben a méltán elfeledett S.O.S. Love! – Az egymillió dolláros megbízás című, Sas Tamás rendezte film is, amelyben jóval kisebb szerepben bukkant fel, mint amekkora méretben szerepelt a neve a plakáton.
Házas csak egy alkalommal volt, 1989 és 1995 között Lisa Collins színésznővel. Rajta kívül viszont három további hölgyet is eljegyzett: a chilei színésznő Leonor Varelát, a brit modell-színésznő Kelly Brookot és az amerikai modell Candice Neillt. Utóbbitól két gyermeke is született, és 2022-ben ért véget a kapcsolatuk.
Első gyermeke születésekor úgy döntött, hogy elengedi egyik kedves időtöltését, a motorozást. Saját bevallása szerint rájött, hogy a gyermeke emelgetéséhez szüksége lesz az összes végtagjára, így jobb, ha vigyáz rájuk.
Nem csak a színészet az egyetlen művészeti ág, amelyben tevékenykedik. Festőművészként számos egyéni és csoportos kiállításon vett már részt, stílusa pedig expresszionista absztrakt.
Egész pályafutása során végigkísérte, hogy külsejét Marlon Brandóéhoz hasonlították, és 2024-ben a Waltzing with Brando című életrajzi filmben bebizonyította, hogy a hasonlóság valóban kísérteties. A következő időszakra nem kevesebb mint kilenc készülő produkció szerepel a neve mellett, amelyek közül az INT. HALLWAY/NIGHT című, filmforgatáson játszódó horrorfilmet maga rendezi, természetesen a főszerep eljátszása mellett.
