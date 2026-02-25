Döbbenetesen néz ki a Titanic rosszfiúja: mutatjuk mi van Billy Zane-el!

A Titanic rosszfiújának pályafutása a Vissza a jövőbe révén kezdődött, nem is olyan rég egy magyar produkciót is elvállalt. Billy Zane 60 éves lett, aki az utóbbi évek csendesebb időszaka után egy a Marlon Brando-életrajzi film sztárjakét robbant vissza a köztudatba.

Billy Zane a Titanic után eltűnt

Billy Zane neve teljesen más volt

Chicagóban jött világra 1966. február 24-én, mindkét ágon görögök a felmenői. A családnevük eredetileg Zanetakos volt, erről angolosítottak Zane-re. A szülei is színészkedtek amatőr szinten, emellett közösen vezettek egy egészségügyi szakiskolát.

Svájcban járt iskolába

A középiskolai tanulmányai közül egy évet a Lugano közelében található American School in Switzerland padjaiban töltött. A nagyobb részét viszont a chicagói Francis Parker High Schoolban végezte, ahol fölötte járt Daryl Hannah és Jennifer Beals is.

Az első filmje rögtön egy klasszikus lett

A középiskola befejezése után Los Angelesbe költözött, hogy építse a színészi karrierjét, és alig három hét múlva már szerepet is kapott egy időutazós tinifilmben. A Vissza a jövőbe persze jóval több lett egy szimpla időutazós tinifilmnél, és Billy Zane a második részében is felbukkant, igaz, mindkét esetben csak aprócska szerepben, a bunkó Biff egyik haverjaként.

Kellemetlenül bukta a Dirty Dancinget

Eredetileg őt választották ki a Dirty Dancing főszerepére, de a próbák során a film koreográfusa teljesen reménytelennek ítélte a tánctudását. Így bukta a szerepet, és Patrick Swayze lépett a helyére.

Szuperhősként kapta meg Billy Zane a Titanic szerepét

A karrierjében a nagy áttörést a Halálos nyugalom című thriller hozta el Nicole Kidman és Sam Neill oldalán 1989-ben. A kilencvenes évek közepén már szuperhőst játszott a korát kissé megelőző A fantom címszerepében, amely nem bizonyult ugyan sikernek, de James Cameron ezt látva ajánlotta fel neki a Titanic főgonoszának emlékezetes figuráját.

Billy Zane magyar filmben is játszott

Karrierje már jó ideje inkább B-filmekről és csak a gázsiért elvállalt külföldi produkciókról szól, mint hollywoodi sikerfilmekről. Ebbe a sorba illeszkedett 2011-ben a méltán elfeledett S.O.S. Love! – Az egymillió dolláros megbízás című, Sas Tamás rendezte film is, amelyben jóval kisebb szerepben bukkant fel, mint amekkora méretben szerepelt a neve a plakáton.