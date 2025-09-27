A Titanic és a Kill Bill sztárjai is kevesek voltak ide: Óriásit bukott az első magyar 3D-s film

Kevés zsáner rendelkezik komolyabb múlttal idehaza mint a romantikus komédiák világa. Az eredeti Meseautótól kezdve, a Liliomfin át, egészen a Csak szex és más semmi-ig, számtalan honi alkotás értett ahhoz, hogy a szívünk ellágyítása mellett a rekeszizmainkat is megeddze. Sas Tamás, a Presszó vagy az Apám beájulna rendezője kezében viszont ott volt a lehetőség, hogy ezeket mind felülmúlja, és megalkossa minden idők leggrandiózusabb magyar romkomját, ám csúfosan leszerepelt, Billy Zane (Titanic) és Daryl Hannah (Kill Bill, Szárnyas fejvadász) ide, 3D-s megvalósítás oda. Cikkünkben annak járunk utána, hogyan tudott ekkorát bukni a 2007-es S.O.S. Szerelem! folytatása, az S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás.
Az S.O.S. Love ott folytatta, ahol magyar című elődje abbahagyta, azaz a szerelmet és boldogságot garantáló kerítőcég Csányi Sándor és Ullmann Mónika sikeres összeboronálást követően ismét akcióba lendül, ám ezúttal a tét sokkal nagyobb: Egymillió dollár! A megbízó egy orosz nehézfiú, aki arra kéri a Sydney Sweeney által "megkörnyékezett" Árpa Attilára és Hujber Ferencre cserélt főszereplőket, hogy hozzák össze a húgát a népszerű amerikai filmsztárral, Jake Griffinnel. A túlbuzgó bagázs a komikum oltárán persze minden épeszűséget és racionális döntést hajlandó feláldozni, ennek köszönhetően pedig minden a lehető legrosszabbul alakul. Félreértések és kínos, erőltetett poénokkal teli jelenetek követik egymást, hogy aztán végére a film kiizzadjon magából egy happy endet.
Az S.O.S. Love extrém gyorsasággal készült el, hiszen 2011. nyarának végén álltak neki a forgatásnak és ugyanezen év decemberében, a karácsonyi szezon idején küldték moziba, a feszített menetrend pedig meg is látszott a végeredményen. A forgatás Budapesten és Los Angelesben zajlott, utóbbi helyszínen pedig olyan sztárok köszöntek be pár jelenet erejéig mint Daryl Hannah vagy a hamarosan Marlon Brandóvá alakuló Billy Zane, akire idehaza még mindig James Cameron Titanicjából emlékezhetnek legtöbben. Azonban mindkettejüktől vészesen hamar, mindenféle magyarázat nélkül el kell köszönnünk, de minden bizonnyal így is felemésztették a költségvetés jelentős részét.
De Sas Tamás megadta a módját, hiszen a szerelmi szál két főszerepét is külföldi színészekre, C.J. Thomasonra és Cree Kellyre osztotta, igaz, őket rajta kívül talán senki sem ismerte és azóta sem lehet tudni róluk szinte semmit. A mellékszerepekben pedig az előbb említett Hujber-Árpa pároson kívül felbukkan még Hevér Gábor, aki a fő humorforrás kíván lenni, csak sehogy sem jön össze neki, de itt van még Kovács Patrícia, Kálloy-Molnár Péter és Szinetár Dóra is.
Ám akad még más is jócskán a moziban a színészdömping mellett, ez pedig a termékelhelyezés. Az S.O.S. Love gyakorlatilag egy két lábon járó reklámtábla, bár ez még talán elnézhető neki, hiszen finanszírozási szempontból a magyar filmtörténelem egy átmeneti időszakában született meg, így teljesen magára volt hagyatva. Ezen kívül viszont semelyik másik bűnét nem lehet megbocsátani. Sem a sablonos karaktereket, a semmiből előburjánzó majd beteljesülő szerelmet, a viccesnek szánt, de egyáltalán nem humoros gegeket (pl. az ezeréves hungry-Hungary szóvicc), a szereplők döntései mögötti idiotizmust, a forgatókönyv közhelyességét, az érzelemmentes, steril szerelmi szekvenciákat és azt sem, hogy mindezt 3D-be kellett becsomagolni, holott ezt senki sem kérte, semmi sem indokolta.
Bár Sas Tamás talán ehhez a filmhez fűzte a legtöbb reményét, végül talán karrierje legelfeledettebb műve lett. Nagy sztárok, fülbemászó főcímdal, neves magyar színészek és a tökéletes időzítés ellenére az S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás elképesztően nagyot hasalt. A készítők és a forgalmazó is azt hitték, egy, rekordot rekordra halmozó Hogyan tudnék élni nélküled? szintű remekművel van dolguk, ezért több százezer nézővel számoltak. Végül az első kritikák ízekre cincálták szét mind a 96 játékpercet, így a 40 ezres határt sem sikerült megugrani, hiába tolták az egekig a marketinget. Az A-listás amerikai színészek már a forgatás másnapján elfelejtették, hogy szerepeltek ebben a filmben, a hollywoodi sztárpalántáknak eladott főszereplők azóta eltűntek a térképről, de a legnagyobb vesztese az S.O.S. Love-nak maga Sas Tamás volt, aki azóta nem is ült rendezői székbe.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.