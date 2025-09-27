A Titanic és a Kill Bill sztárjai is kevesek voltak ide: Óriásit bukott az első magyar 3D-s film

Kevés zsáner rendelkezik komolyabb múlttal idehaza mint a romantikus komédiák világa. Az eredeti Meseautótól kezdve, a Liliomfin át, egészen a Csak szex és más semmi-ig, számtalan honi alkotás értett ahhoz, hogy a szívünk ellágyítása mellett a rekeszizmainkat is megeddze. Sas Tamás, a Presszó vagy az Apám beájulna rendezője kezében viszont ott volt a lehetőség, hogy ezeket mind felülmúlja, és megalkossa minden idők leggrandiózusabb magyar romkomját, ám csúfosan leszerepelt, Billy Zane (Titanic) és Daryl Hannah (Kill Bill, Szárnyas fejvadász) ide, 3D-s megvalósítás oda. Cikkünkben annak járunk utána, hogyan tudott ekkorát bukni a 2007-es S.O.S. Szerelem! folytatása, az S.O.S. Love – Az egymillió dolláros megbízás.

A legrosszabb magyar romantikus vígjátékot, az S.O.S. Love-ot sem a magyar színészek, sem a Titanicban vagy a Kill Bill-ben szereplő külföldi sztárok sem tudták megmenteni a méretes bukástól (Fotó: YouTube)

A tét nőtt, a színvonal nem

Az S.O.S. Love ott folytatta, ahol magyar című elődje abbahagyta, azaz a szerelmet és boldogságot garantáló kerítőcég Csányi Sándor és Ullmann Mónika sikeres összeboronálást követően ismét akcióba lendül, ám ezúttal a tét sokkal nagyobb: Egymillió dollár! A megbízó egy orosz nehézfiú, aki arra kéri a Sydney Sweeney által "megkörnyékezett" Árpa Attilára és Hujber Ferencre cserélt főszereplőket, hogy hozzák össze a húgát a népszerű amerikai filmsztárral, Jake Griffinnel. A túlbuzgó bagázs a komikum oltárán persze minden épeszűséget és racionális döntést hajlandó feláldozni, ennek köszönhetően pedig minden a lehető legrosszabbul alakul. Félreértések és kínos, erőltetett poénokkal teli jelenetek követik egymást, hogy aztán végére a film kiizzadjon magából egy happy endet.

A Titanic szereposztásából Billy Zane, valamint az ő tenyérbemászó karaktere alaposan beékelődött a magyar nézők emlékezetébe, de a sztárszínész az S.O.S. Love-ban nem tudott maradandót alkotni (Fotó: YouTube)

Csányi Sándor nem vállalta, a Titanic rosszfiúja igen

Az S.O.S. Love extrém gyorsasággal készült el, hiszen 2011. nyarának végén álltak neki a forgatásnak és ugyanezen év decemberében, a karácsonyi szezon idején küldték moziba, a feszített menetrend pedig meg is látszott a végeredményen. A forgatás Budapesten és Los Angelesben zajlott, utóbbi helyszínen pedig olyan sztárok köszöntek be pár jelenet erejéig mint Daryl Hannah vagy a hamarosan Marlon Brandóvá alakuló Billy Zane, akire idehaza még mindig James Cameron Titanicjából emlékezhetnek legtöbben. Azonban mindkettejüktől vészesen hamar, mindenféle magyarázat nélkül el kell köszönnünk, de minden bizonnyal így is felemésztették a költségvetés jelentős részét.