Kitálalt a bennfentes: ezt gondolja Harry herceg András herceg letartóztatásáról

Több ezer kilométerre a válság sújtott Buckingham-palotától, Harry herceg figyeli, amint kegyvesztett nagybátyja, András volt herceg egyre mélyebbre süllyed. Az egész világ lélegzetvisszafojtva várja, hogy a királyi család tagjai megszólaljanak a botrányról, de úgy tűnik, hogy Sussex hercege már rég megalkotta véleményét a történtekről.

Harry hercegnek már évekkel ezelőtt erős véleménye volt András hercegről. Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Harry herceg véleménye nagybátyjáról az évek során változatlan maradt

Egy Harryhez közel álló bennfentes elárulta, hogy mit is gondol valójában a sussexi herceg Andrew Mountbatten Windsor ezen a héten történt rendkívüli letartóztatásáról, és úgy tűnik a csalódottság a monarchia elhúzódó csendje miatt Montecitot sem kerülte el.

A volt yorki herceg csütörtökön 66. születésnapjának nagy részét őrizetben töltötte, miután a rendőrség letartóztatta közhivatali visszaélés gyanújával. Miközben András volt herceg 11 órát töltött őrizetben a rendőrség két helyen is házkutatást tartott, de a vizsgálatok még nem értek véget. Nemrég kiderült, hogy a brit kormány most azt vizsgálja szükség van-e jogi lépésekre, hogy a kegyvesztett herceget végleg eltávolítsák a trónöröklési sorból.

A királyi család által gyakran alkalmazott soha ne panaszkodj, soha ne magyarázkodj mantrával ellentétben Sussex hercege nem riadt vissza attól, hogy kimondja a véleményét. Most azonban úgy döntött, hogy hagyja, hogy családja más tagjai beszéljenek helyette.

Harry három évvel ezelőtt, könyvében egyértelműen kifejtette az Andrásról alkotott nézeteit, egy olyan időszakban, amikor a királyi család más tagjai hallgattak. Ezért az őszinteségért a monarchia, a sajtó egyes részei és a brit társadalom jelentős részei rágalmazták és kiközösítették, amiért kiszellőztette a család szennyesét és megkérdőjelezte a status quo-t. Nem vagyok meglepve, hogy nem ugrik fel, hogy elmondja a véleményét erről.

- mondta egy közeli forrás.

Harry a Tartalék című memoárjában írt nagybátyjáról, és részletesen ismertette, miért döbbent meg annyira, amikor a rendőrségi biztonsági szolgálatot minden ceremónia nélkül megfosztották családjától, miközben Kanadában tartózkodtak röviddel azután, hogy 2020-ban bejelentették sokkoló királyi távozásukat. A könyvben elmagyarázta, hogy András volt az egyik fő oka annak, hogy soha nem gondolta volna, hogy biztonsági szempontból ilyen nehéz helyzetbe kerül, sőt, a kegyvesztett nagybátyja példáját hozta fel felesége, Meghan vigasztalására is.

Annak ellenére, hogy egy kínos botrányba keveredtek, és azzal vádolták őket, hogy szexuálisan bántalmaztak egy fiatal nőt, senki sem javasolta a biztonsági szolgálat eltávolítását. Az embereknek sok sérelmük lehet velünk szemben, de a szexuális bűncselekmények nem tartoztak ezek közé.

- írta a herceg.