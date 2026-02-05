Megvan az év filmje? Nagyon sokan kíváncsiak voltak Az ördög Pradát visel 2 előzetesére

Az ördög Pradát visel 2 előzetese behozta a felé nyújtott elvárásokat. A nézők rajongói lázban törtek ki, amiért kedvenc karaktereiket 20 év után újra láthatták Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci megformálásában. Olyannyira, hogy a 20th Century Studios összes hivatalos platformján 222 millió megtekintést gyűjtött be, ezzel a stúdió a valaha volt legnézettebb előzetesévé vált.

Az ördög Pradát visel szereposztása mindenkit újra lázba hozott (Fotó: YouTube)

Az ördög Pradát visel 2 az idei év legsikeresebb filmje lehet

A számok alapján kirajzolódni látszik, hogy a film még meg se jelent, de a hatalmas igény miatt jó eséllyel versenyezhet az idei A-listás filmek között. A film minősége és a sztárfelhozatal is ígéretesnek tűnik, a fentebb felsoroltakon kívül feltűnik még Kenneth Branagh, Lucy Liu, Lady Gaga és egyes források szerint Sydney Sweeneyt is láthatjuk majd — ez utóbbi viszont csak pletyka. De bárhogy is legyen, az 1 milliárd dolláros álomhatárt szinte biztos, hogy meg fogja lépni Miranda Priestly és a Runway magazin szerkesztősége. Április 30-án kiderül!

Mondjuk nem lesz egyértelmű verseny. Idén a mozis világ nagyon komoly szuperprodukciókkal készül, bejáratott címek és eredeti ötletek tekintetében is. Ilyenekre számíthatunk, mint a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése, Odüsszeia, Minyonok 3, Michael, Super Mario Galaxis: A film, Toy Story 4, Vaiana (élőszereplős változat), Pókember: Vadiúj nap, Dűne: Harmadik rész, A mandalóri és Grogu és Jumanji 3. Ezt még egy lélegzettel is nehéz felsorolni!

Ezek közül kiemelt szerepet tölt be az új Bosszúállók film, ami a Marvel-filmekre jellemző kemény marketingdömpinggel indította ezt az évet, jóllehet decemberig várni kell rá. A mozikban négy kedvcsináló előzetes is napvilágot látott, amit egyebek közt az Avatar: Tűz és hamu előtt láthattak az emberek. Akadt, aki csak azért váltotta ki négyszer a jegyet, hogy láthassa ezeket a pár másodperces szösszeneteket. Abszolút nem kizárt, hogy a most hétvégére tervezett Super Bowl eseményen kap egy hosszabb előzetest, ami vízválasztó lehet az esélylatolgatásban.