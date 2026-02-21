Alan Rickman atyai szigorral okította a Harry Potter fiatal színészeit: Soha nem hallott titkok a színész naplójából!

Szívszorító belegondolni, hogy Alan Rickman — a legjobb választás Piton professzor szerepére — már 10 éve nincs köztünk. Ha még lehetséges, ezt az érzést még jobban elmélyítheti, ha a színészlegendának az Őrülten, mélyen című kötetben kiadott naplójegyzeteit olvassuk. Ebben ugyanis minden benne van: sikerek, nehézségek és szigorú, de igazságos és szeretetteli mentori gondolatai az akkor még serdülő Daniel Radcliffe, Emma Watson és Rupert Grint folyamatában alakuló játékáról.

Az Alan Rickman-filmekben mindig érezhető a színész magánéletéből merített melankólia (Fotó: Entertainment Pictures)

Alan Rickman könyvét olvasva szinte a fejünkben halljuk Piton Professzort

A könyv alapján a színész ikonikus karakterére jellemző stílussal, költői megfogalmazásokkal vegyítve kaphatunk betekintést egy nehéz napjába a Harry Potter és az azkabani fogoly filmadaptációjának forgatása kapcsán. Ezen a napon minden bizonnyal nem nagyon bírt sem a rendezővel, sem a gyerekekkel:

A napom csodálatosan indult, de a forgatás guillotineként csapott le rám és a hirtelen sötétséget egy egész napos melankólia követte. Alfonso [Cuarón] elég szigorú volt velem. Túlzottan szeretem őt, hogy ezt sokáig tűrjem, szóval kifejeztem aggályaim felé és ezt végül meg tudtuk beszélni. Csak a szokásos HP nyomás van rajta, főleg amikor elkezdünk forgatni, már pedig ezeknek a gyereknek kell az útmutatás. Nem tudják a szövegeiket és Emma [Watson] kiejtése közel érthetetlen néha. Nem beszélve az úgynevezett próbáimról, amiket egy francia ajkú helyettessel kell elvégeznem.

A kis Emma azóta komoly színésszé cseperedett és olyan remek filmekben láthattuk, mint az Egy különc srác feljegyzései és a Kisasszonyok, ám azóta társadalmi ügyekért vállalt aktivizmusa erősebb a színjátszásnál — jóllehet, ha úgy adódna szívesen visszatérne.

Némileg enyhébben fogalmazott a szemüveges főhősünkről a Griffendél házból. Daniel Radcliffeben már akkor látta a filmes potenciált, bár ő kicsit más szerepben képzelte el őt:

8:40-kor találkoztam a folyosón Dan [Radcliffe]-el. Nagyon céltudatos fiú lett belőle. Komoly és fókuszált, de mégis szórakoztató jelenség. Továbbra sem gondolom, hogy jó színész, de egészen biztos, hogy jó rendező vagy producer lesz belőle. A szülei pedig csendesen, de határozottan támogatják őt. Nem erőltetnek semmit.

Így már, lassan történelmi távlatból elmondhatjuk, hogy Daniel Radcliffe inkább színészként vált ismertté, a Harry Potter-filmeket követően színházi és filmes szerepekben is remekelt és ezt folytatja mind a mai napig. Arról, hogy tervezne-e filmet rendezni, egyelőre nincs tudomásunk, de kíváncsiak lennénk, mennyire volt helytálló Rickman megérzése.