11 éves kopasz kisfiú lopta el az HBO Max-nézők szívét: Dexter A hét királyság lovagja legnépszerűbb figurája

11 éves, és mégis az egész világ a lábai előtt hever. Alig múlt 10, és már egy vezető sorozat központi szereplője a világ egyik legnagyobb streamingszolgáltatóján. Még tinédzser sincs, de már a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb szériájának világában tette le a névjegyét. Hölgyeim és uraim, ő A hét királyság lovagja hű fegyverhordozója, Targaryan hercege, a kis kopasz fiúcska Ser Duncan, a magas mellett, Dexter Sol Ansell.

Peter Claffey és Dexter Sol Ansell, A hét királyság lovagja főszereplői (Fotó: Christoph Soeder)

Kicsi a bors, de így is ellopja a reflektorfényt

Dexter Sol Ansell-nek valószínűleg már születése előtt eldőlt a sorsa, szabályosan színpadra született. A hét királyság lovagja ifjú hercegének ugyanis édesanyja és édesapja is a showbusinessben kereste a kenyérre valót: Debbie King a Quizmania című műsort vezette, Jonathan Aswell pedig a G4 nevű pop-opera formátum tagja volt.

A kis Dexter debütálása a képernyőkön nem is váratott sokáig magára, hiszen mindössze kétesztendős volt, mikor már szerepet kapott a neves brit szappanoperában, az Emmerdale-ben, innen pedig nem is volt megállás. Szerepeket kapott még a The Midwich Cuckoos vagy a Hullraisers címre keresztelt szériákban is, nyolcévesen pedig már a nagy vásznon is letehette a névjegyét, mikor 2022-ben főszerepet kapott a Karácsony a farmon című ünnepi családi filmben.

Az HBO Max-sorozatok listavezető műsora előtti legfontosabb szerepe egyértelműen az Éhezők viadala-franchise legutóbbi felvonásában, az Énekesmadarak és kígyók balladájában volt, ahol olyanokkal osztozhatott a vásznon mint Jason Schwartzman vagy a Trónok harca világában szintén jártas Peter Dinklage.

Dexter Sol Ansell szinte felismerhetetlen dús, szőke tincseivel (Fotó: Empics Entertainment)

Határ a hollywoodi csillagos ég

Az áttörést viszont A hét királyság lovagja hozhatja el Dexter Sol Ansell számára, hiszen a sorozat előrehaladtával már egyre több figyelem hárul rá, és a cuki, tar kisfiúból igazi vezéregyéniség válhat belőle. A benne rejlő potenciálra pedig Hollywood is felkapta a fejét, hiszen már készül a 500 Miles című, húsba maró családi dráma is, melyben a legendás Bill Nighy-val fognak egy nagyapa-unoka párost alakítani.