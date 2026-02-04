11 éves kopasz kisfiú lopta el az HBO Max-nézők szívét: Dexter A hét királyság lovagja legnépszerűbb figurája

11 éves, és mégis az egész világ a lábai előtt hever. Alig múlt 10, és már egy vezető sorozat központi szereplője a világ egyik legnagyobb streamingszolgáltatóján. Még tinédzser sincs, de már a tévétörténelem egyik legmeghatározóbb szériájának világában tette le a névjegyét. Hölgyeim és uraim, ő A hét királyság lovagja hű fegyverhordozója, Targaryan hercege, a kis kopasz fiúcska Ser Duncan, a magas mellett, Dexter Sol Ansell.
Dexter Sol Ansell-nek valószínűleg már születése előtt eldőlt a sorsa, szabályosan színpadra született. A hét királyság lovagja ifjú hercegének ugyanis édesanyja és édesapja is a showbusinessben kereste a kenyérre valót: Debbie King a Quizmania című műsort vezette, Jonathan Aswell pedig a G4 nevű pop-opera formátum tagja volt.
A kis Dexter debütálása a képernyőkön nem is váratott sokáig magára, hiszen mindössze kétesztendős volt, mikor már szerepet kapott a neves brit szappanoperában, az Emmerdale-ben, innen pedig nem is volt megállás. Szerepeket kapott még a The Midwich Cuckoos vagy a Hullraisers címre keresztelt szériákban is, nyolcévesen pedig már a nagy vásznon is letehette a névjegyét, mikor 2022-ben főszerepet kapott a Karácsony a farmon című ünnepi családi filmben.
Az HBO Max-sorozatok listavezető műsora előtti legfontosabb szerepe egyértelműen az Éhezők viadala-franchise legutóbbi felvonásában, az Énekesmadarak és kígyók balladájában volt, ahol olyanokkal osztozhatott a vásznon mint Jason Schwartzman vagy a Trónok harca világában szintén jártas Peter Dinklage.
Az áttörést viszont A hét királyság lovagja hozhatja el Dexter Sol Ansell számára, hiszen a sorozat előrehaladtával már egyre több figyelem hárul rá, és a cuki, tar kisfiúból igazi vezéregyéniség válhat belőle. A benne rejlő potenciálra pedig Hollywood is felkapta a fejét, hiszen már készül a 500 Miles című, húsba maró családi dráma is, melyben a legendás Bill Nighy-val fognak egy nagyapa-unoka párost alakítani.
De ne szaladjunk annyira előre! A Dexter Sol Ansell-rajongók gyülekezőhelye ugyanis egyelőre az HBO Max, ahol hétről hétre fog jelentkezni még február végéig. A hét királyság lovagja 1. évadának utolsó epizódja február 23-án kerül fel a streamingóriás kínálatába, ám nem sokéig maradnak Trónok harca-spinoff nélkül a fanok.
A 2. évad forgatása ugyanis már javában zajlik, hiszen a folytatást az első fejezet megjelenése előtt berendelte az HBO, így semmi akadálya nincs annak, hogy már 2027-ben érkezzen a következő utazás George R.R. Martin fantáziavilágába.
