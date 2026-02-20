Ők haltak meg eddig A Grace klinika sorozatból – Már Eric Dane is köztük van

A sors furcsa fintora, hogy Eric Dane szinte azon a napon távozott közülünk, amikor 20 évvel ezelőtt feltűnt A Grace klinika sorozatban. A színész két éve kapta meg a szörnyű ALS diagnózist, de az utolsó pillanatig forgatott és halált megvető bátorsággal küzdött. Nem ő az egyetlen A Grace klinika stábjából, akinek búcsút kellett mondanunk.

Már nem csak Eric Dane nincs köztünk A Grace klinika sorozatból (Fotó: Frank Ockenfels)

A Grace klinika: ezek a színészek már sosem térnek vissza a sorozatba

Eric Dane

Eric Dane A Grace klinika 2. évadának 18. Yesterday című epizódjában tűnt fel először, ráadásul igen emlékezetes módon. A széria főhősével, Meredith Grey-jel (Ellen Pompeo) flörtölget éppen, amikor megjelenik mindenki kedvenc Shepherd doktora, akit Patrick Dempsey alakít, és egy jól irányzott bal horoggal kiüti. Az ütésnek persze van előzménye, a keményvonalas rajongók tudják, hogy az Eric Dane által alakított Mark Sloan viszonyt folytatott Shepherd feleségével, így az ütést megalapozott harag előzte meg. Eric Dane a széria 17. évadának 10. részében bukkant fel utoljára, de csak Meredith élet és halál között lebegő látomásaiban. Valójában karaktere, Mark Sloan a 8. évad végén súlyosan megsérül egy repülőgép-szerencsétlenségben, és a 9. évad első epizódjában az orvosok úgy döntenek, lekapcsolják a gépekről. Dane A Grace klinika után feltűnt a széria spin-off sorozatában, a Doktor Addisonban, játszott a Valentin nap című filmben, majd leszerződött az HBO Max nagysikerű Eufória sorozatába. Az Eufória nemrég debütált 3. évadát már az ALS diagnózis után forgatta.

Eric Dane a 2. évadban lopta be magát a rajongók szívébe (Fotó: YouTube)

Diahann Carroll

Diahann Carroll színésznő A Grace klinika 3. évadának második epizódjában szerepelt először, mint Jane Burke, Preston Burke szívsebész édesanyjaként. Karaktere csupán két évadban volt látható, de ilyen rövid idő alatt is képes volt belopni magát a rajongók szívébe. Igazi anyatigrisként védte a fiát a Sandra Oh által alakított Christina-tól, aki vonakodva, de igent mondott Burke házassági ajánlatára. Mrs. Burke ezt nem nézte jó szemmel, és valójában mindent elkövetett, hogy ez a házasság ne valósuljon meg. Diahann Carroll A Grace klinikán kívül főként sorozatokban szerepelt, de a Claudine című filmben nyújtott alakításáért 1975-ben Oscar-díjra is jelölték. 2019-ben hunyt el rákban.