A legpokolibb kínokba halt bele Eric Dane: a vég előtt megszólalt gyötrelmes betegségéről A grace klinika sztárja

Most érkezett a szomorú hír, a nyilvánosságra hozott diagnózisa után alig egy évvel elhunyt A Grace klinika és az Eufória sorozatok sztárja, Eric Dane. Dane 2025 áprilisában állt ki a nyilvánosság elé, és elmondta, orvosai ALS-t, azaz amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak nála. A színész a lesújtó hírek ellenére igyekezett pozitív és bizakodó maradni, és egy percig sem állt le a munkával.

Eric Dane A Grace klinika sorozat egyik ügyeletes szívtiprója volt a 2000-es évek elején (Fotó: ZUMA Press)

Eric Dane betegsége ezzel az apró tünettel jelentkezett

Eric Dane színész már 2024-ben észlelte a betegség legkorábbi tüneteit, de akkoriban még nem gondolt semmi különösebb problémára. Először csak azt vette észre, hogy a jobb keze egy kicsit gyengébb a szokásosnál.

"Azt hittem, csak túl sokat SMS-eztem, vagy kifárasztottam valamivel, de néhány héttel később rosszabb lett a helyzet."

Dane kilenc hónappal az első mozgási nehézségek észlelése után kapta meg a végső diagnózist. Az ALS, vagyis amiotrófiás laterálszklerózis egy idegrendszert érintő betegség, melynek során a beteg állapota fokozatosan romlik. Az izmokat mozgató idegsejteket érinti, így ahogy telik az idő, az izmok fokozatosan elsorvadnak, gyengülnek. A köznyelvben Lou Gehrig-kórként is ismeretes, nevét a New York Yankees leghíresebb játékosáról kapta, aki 1939-ben vesztette el a harcot a gyilkos betegséggel szemben. Az ALS előrehaladtával egyre veszélyesebbé válik. Mivel az izmokat irányító idegeket érinti, nemcsak arról van szó, hogy a betegnek nehezére esik megfogni egy poharat, vagy idővel akár lábra állni, hanem a légzőszervrendszerre is kihathat és előbb-utóbb bénulást okoz. Eric Dane azonban dacolva a kockázattal az utolsó pillanatig dolgozott. A diagnózis után még forgatott a Jensen Ackles főszereplésével készült Visszaszámlálás című szériában, a Dr. Wolf-ban és az Eufória sorozat 3. évadában is.

Eric Dane 2025 októberében már kerekesszékbe kényszerült (Fotó: TheImageDirect.com)

A Grace klinika sztárja nem adta fel a harcot

"Addig hajtok, amíg szét nem esek" – nyilatkozta az 53 éves színész az E! News magazinnak még júniusban. "Ez tart még formában. Segít, hogy menjek tovább, jelenleg pedig ez a legfontosabb számomra."