Most érkezett: Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Október 9-én, délután hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén Krasznahorkai László vehet át.

Krasznahorkai László kapta idén az irodalmi Nobel-díjat / Fotó: TT News Agency via AFP

Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését

- írja az MTI.

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”

– áll a Svéd Akadémia indoklásában.

Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és a Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.

Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését - írja a Mandiner.