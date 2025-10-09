Most érkezett: Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 13:07 / FRISSÍTÉS: 2025. október 09. 13:26
Október 9-én hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat. Idén egy magyar író, Krasznahorkai László veheti át.
Október 9-én, délután hirdették ki az irodalmi Nobel-díjakat, amelyet idén Krasznahorkai László vehet át.

Laszlo Krasznahorkai
Krasznahorkai László kapta idén az irodalmi Nobel-díjat / Fotó: TT News Agency via AFP

Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését

- írja az MTI.

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”

 – áll a Svéd Akadémia indoklásában.

Krasznahorkai 1954. január 5-én született Gyulán, és az elmúlt évtizedekben a magyar és a világirodalom egyik legeredetibb hangú alkotójaként vált ismertté. Művei – köztük a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és a Seiobo járt odalent – hosszú, hömpölygő mondataikkal, filozofikus mélységükkel és apokaliptikus vízióikkal váltak legendássá.

Az író munkássága régóta nemzetközi elismerést élvez: korábban elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat is. A Nobel-díj mostani odaítélése nemcsak az ő életművének, hanem a magyar irodalomnak is történelmi pillanatot jelent, hiszen ismét magyar szerző kapta az irodalom legnagyobb nemzetközi elismerését - írja a Mandiner.

 

