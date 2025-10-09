“A Krasznahorkai mindig bonyolít, én mindig egyszerűsítek” – a Nobel-díjas Krasznahorkai László a filmes szakmában is jelentős

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia október 9-én Krasznahorkai László Kossuth-díjas magyar írónak ítélte oda az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László terjedelmes életműve azonban nemcsak irodalmi, hanem a magyar filmtörténet szempontjából is jelentős.
Tarr Béla magyar filmrendező első filmje, a Családi tűzfészek elkészítése után iratkozott be a Filmművészeti Főiskolára a ‘70-es évek végén. Közel 15 évvel később, 1985-ben találkozott Krasznahorkai Lászlóval, akivel a későbbiekben szoros szakmai kapcsolat és barátság szövődött köztük. Első közös filmjük az 1987-es Kárhozat volt, melynek forgatókönyvét közösen írták. Eredetileg az író első regénye, a Sátántangó adaptációját szerették volna közösen elkészíteni, ám ez a projekt akkor meghiúsult. Az együttműködésből azonban megszületett a Kárhozat forgatókönyve.
A Kárhozat egy meg nem nevezett bányászvárosban játszódik, ahol a szereplők az élettől megcsömörlötten tengetik mindennapjaikat. A főszereplő, Karrer, akit Székely B. Miklós alakít, szintén ebben a kilátástalanságban éli az életét. Egyetlen dolog mozgatja meg, mégpedig a Titanik Bár énekesnője (Kerekes Vali), ám a nőt is elveszíti, amikor az szakít vele. Karrer közben kap egy vissza nem térő lehetőséget, egy csempészmelót, amire végül beszervezi az énekesnő férjét, abban a reményben, hogy amíg a férj távol van, ismét megkörnyékezhesse az énekesnőt. A Kárhozat után a két művész életútja szinte elválaszthatatlanul összefonódott. Egy interjúban Tarr Béla így nyilatkozott a közös munkáról.
A Krasznahorkai mindig bonyolít, én mindig egyszerűsítek.
A Sátántangó egészen biztosan mindenki emlékeiben él valamilyen módon, ha másért nem, hát azért, mert szinte rekordhosszúságú film, ez pedig nem csak időbeli hosszára igaz. A felvétel során közel százezer méternyi celluloid nyersanyagot használtak el a 120 napos hortobágyi forgatás alatt. Tarr Béla és Krasznahorkai László szakmai kapcsolata is ennek a műnek köszönhető, amit a Nobel-díjas író 1985-ben adott ki. Ez a könyv volt a szerző első alkotása, ami számos kritikai elismerésben részesült és több nyelvre is lefordították. Tarr Béla az adaptálás lehetőségével kereste fel az írót, ám az első kísérletek kútba estek. Maga a könyv csak valamivel hosszabb, mint 300 oldal, a 421 perces filmváltozat azonban sok esetben szinte teljes szövegrészeket vesz át az alapanyagból, változtatás nélkül. A Sátántangó követi a regény felépítését, a fejezetek tangó jellegű szerkesztettsége visszaköszön a film tagolásában. Végül három év kellett, hogy elkészüljön ez a legendás alkotás, mely a mai napig a magyar, és a szakma elismerésének köszönhetően az egyetemes filmtörténet egyik legfontosabb alkotásává vált.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.