Íme az első fotók: így vette át Krasznahorkai László a Nobel-díjat

December 10-én, azaz szerda 16 órakor kezdődött Stockholmban a Nobel-díjak átadóünnepsége, amelyen magyar díjazottat is követhetünk, hiszen közel két hónapos várakozás után Krasznahorkai László is átveheti az irodalmi Nobel-díjat, amelyet még októberben ítélt oda neki a Svéd Akadémia. A ceremóniát élőben is lehet követni a Nobel honlapján.

Krasznahorkai László az első sorban a jobbról a 4. széken ül - Fotó: Koszticsák Szilárd

Az irodalmi mellett most osztják ki az fizikai, kémiai, orvosi-élettani és élettani díjakat is. A Nobel-békedíj átadóját Oslóban tartották nem sokkal korábban, ám az idei díjazott – a venezuelai ellenzéki vezető, María Corina Machado – végül nem tudott személyesen jelen lenni a norvég fővárosban.

A klasszikus zenei nyitány után Astrid Söderbergh Widding, a Nobel Bizottság elnöke méltatta az idei díjazottakat, aki hangsúlyozta felvezetőjében a tudományok fontosságát, majd rátért Krasznahorkaira is.

"Végül, de semmiképpen sem utolsósorban az irodalmi díjat olyan életmű kapja, ahol a melankólia és az apokalipszis látszik uralni a képet, ám ahol a művészet és az alkotás ereje mégis képes lehet felülemelkedni a sötét és erőszakos hatalmakon" – mondta.

Krasznahorkai László középen - Fotó: Koszticsák Szilárd

Krasznahorkai László már szombaton megérkezett Stockholmba, ahol a hagyományok szerint vasárnap délután megtartotta Nobel-beszédét, amelyben az emberi faj mibenlétéről, múltjáról és jövőjéről elmélkedett.

"Az irodalmi Nobel-díj kapcsán eredetileg a reményről akartam megosztani a gondolataimat, de a remény nálam éppen végleg kifogyott, így most az angyalokról fogok beszélni" – mondta a magyarul felolvasott monológban, amelyet a helyszínen svéd és angol formában is követhettek az érdeklődők, a Magvető pedig azóta könyv formában is kiadott.