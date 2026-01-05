Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Ilyen őrjítően szexi? Mindenki Sydney Sweeney legrosszabb filmjét nézi a Netflixen

siker
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 21:45
marvelSydney SweeneyMadame Web
Az Eufória szexbombája meghódította a Netflixet. A Sydney Sweeney-filmek szerelmesei mind a vörös streamingszolgátóra költöztek, ráadásul a színésznő karrierjének legrémesebb alkotását is képesek voltak az egyik legnézettebb filmmé varázsolni.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Hiába a rengeteg botrány és a számtalan felhalmozott elhasalás a kasszáknál, a Sydney Sweeney iránti rajongás még közel sem ért véget. A hamarosan az Eufória 3. évadával jelentkező szőke szexikont jelenleg a Netflixen kapták fel, miután több filmje is fellelhető jelenleg a streamingóriás top 10-es listáján, ezek közül az egyik pedig messze a színésznő, valamint az egész Marvel egyik legpocsékabb műve, mely most streamingen éli első virágzását, miután a moziban óriásit bukott.

Sydney Sweeney World Premiere Of Sony Pictures' "Madame Web" - Arrivals
Sydney Sweeney és Dakota Johnson közös filmje hódította meg a Netflixet (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Sydney Sweeney legnagyobb bukása tarol a Netflixen

2024-ben óriási érdeklődés előzte meg a Sydney Sweeney, Dakota Johnson és Isabela Merced szexi triójának Pókember nélküli Pókember-moziját. A Madame Web címre keresztelt szuperhősfilmnek mindene megvolt ahhoz, hogy igazi sikerprojekt legyen: a trailer dögös csajokat és hajmeresztő látványt ígért, a szuperhős zsáner pedig már önmagában félsiker. A filmet viszont minden tekintetben sikerült a földbe tiporni a készítőknek, hiszen a bugyuta cselekmény, valamint a rémes színészi játék mellé még a szörnyen gagyi akciózások jellemezték a végeredményt.

"Madame Web": capture d'écran de la bande-annonce pour le nouveau spin-off de "Spider-Man"
A Madame Web joggal szerepel a legrosszabb Sydney Sweeney-filmek között, ám most mégis a 9. a Netflix nézettségi listáján (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Ezzel pedig a film a szintén szörnyű Morbius után be is verte a második szöget a Sony saját Pókember-univerzumának koporsójába. A Madame Web után már csak a Venom 3. része, valamint a Kraven, a vadász jelent meg a stúdió jóvoltából, mely 2024-ben bezárta a nagy reményekkel dédelgetett saját világuk kapuját.

Ám nemcsak Marvel és Sony félresikerült szerelemprojektje az egyetlen Sydney Sweeney-film, mely meghódította a streaming-toplistákat, az Imádlak utálni című romkom ráadásul éppen csak nem az első helyen található meg a felsorolásban. A szerelmes vígjáték egyébként nemcsak az összes kolléganőjével időközben összekülönböző Sweeney karrierjére, hanem magánéletére is hatással volt, hiszen egyes hírek szerint a Glen Powell-lel való romantikázás a vászonról a valóéletbe is átköltözött, és a két színész egy darabig randizgatott a forgatást követően.

NY Premiere of The Housemaid
Sydney Sweeney Housemaid című thrillerében Amanda Seyfrieddel fog majd szexizni (Fotó: MediaPunch)

Sydney Sweeney hamarosan a vásznon is feltűnik

Akik viszont nem elégednek meg azzal, hogy csak egy tévéképernyőn keresztül csodálhatják meg Sydney Sweeney buja idomait, azoknak van egy jó hírünk: A botrányhősnő új, erotikus thrillere ugyanis hamarosan hazánkban is bemutatásra kerül. Az Amanda Seyfrieddel és Michele Morronéval közösen készített The Housemaid – A téboly otthona egy múltja elől menekülő fiatal nőről szól, aki egy különc házaspárnál vállal házvezetőnői állást, a furcsaságok viszont rögtön rémálommá varázsolják az álommunkát.

A téboly otthona pikantériáját amellett, hogy a füllesztő szexualitástól telített jelenetekben dúskál, a 2025-ben rémes évet záró Sydney Sweeney pályafutását is ez a mozi mentheti meg. A tavalyi évben bukást bukásra halmozó színésznő filmjét ugyanis imádta a tengerentúli közönség, szóval nagyon úgy fest, hogy Sweeney kisasszonynak még egyelőre nem kell temetnie karrierjét, és még vevők rá a nézők.

 

