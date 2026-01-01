Nem lehet eltakarni, ismét kipakolta gigamelleit Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ismét elkápráztatott mindenkit: a The Housemaid – magyar címe: A szobalány – premier vetítésén a színésznő egy fehér estélyiben jelent meg, melyből gigamellei szinte kiestek. A filmet január 8-án mutatják be a mozikban, a főszerepet pedig Sydney alakítja. Nem véletlen, hogy óriási az érdeklődés a produkció iránt: az erotikus besorolású thriller sokak szerint komoly meglepetéseket tartogathat.

Sydney Sweeney óriásit villantott a vörös szőnyegen Fotó: Gilbert Flores

Sydney Sweeney ismét erotikus filmben kap szerepet

Nem véletlen, hogy a szőke szépséget kérték fel a főszerepre, hiszen Sydney már korábban is szerepelt hasonló besorolású filmekben és sorozatokban – elég csak az Eufóriára gondolni, ahol rendkívül bevállalós alakítást nyújtott. Éppen ezért a rajongók különösen kíváncsiak arra, mit tartogat számukra ez a film.