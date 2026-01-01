SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Fruzsina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem lehet eltakarni, ismét kipakolta gigamelleit Sydney Sweeney

Sydney Sweeney
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 05:30
vörös szőnyegmell
Lehetetlen máshova nézni. Amerika egyik legfényesebb csillaga, Sydney Sweeney egy fehér estélyiben jelent meg, amiből a gigamellei szinte kiesnek.

Sydney Sweeney ismét elkápráztatott mindenkit: a The Housemaid – magyar címe: A szobalány – premier vetítésén a színésznő egy fehér estélyiben jelent meg, melyből gigamellei szinte kiestek. A filmet január 8-án mutatják be a mozikban, a főszerepet pedig Sydney alakítja. Nem véletlen, hogy óriási az érdeklődés a produkció iránt: az erotikus besorolású thriller sokak szerint komoly meglepetéseket tartogathat.

Sydney Sweeney óriásit villantott a vörös szőnyegen
Sydney Sweeney óriásit villantott a vörös szőnyegen Fotó: Gilbert Flores

Sydney Sweeney ismét erotikus filmben kap szerepet

Nem véletlen, hogy a szőke szépséget kérték fel a főszerepre, hiszen Sydney már korábban is szerepelt hasonló besorolású filmekben és sorozatokban – elég csak az Eufóriára gondolni, ahol rendkívül bevállalós alakítást nyújtott. Éppen ezért a rajongók különösen kíváncsiak arra, mit tartogat számukra ez a film. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu