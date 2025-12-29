Magyarázattal tartoznak a Stranger Things készítői: ezek a megválaszolatlan kérdések a fináléval kapcsolatban

Karácsonyra újabb három epizódot hozott a Jézuska a Stranger Things ötödik évadából, ami bizonyos cselekményszálakat lezárt, új információk tömkelegét zúdította ránk, azonban a csütörtökön debütáló utolsó epizódig pont ugyanennyi kérdést hagyott bennünk. Nézzük, mire kell még választ adniuk a Duffer testvéreknek a fináléban! Vigyázat, a cikk spoilereket tartalmaz!

A Stranger Things szériát alkotó Duffer testvérek tartoznak nekünk némi magyarázattal (Fotó: Jackson Lee Davis/Netflix)

Stranger Things ötödik évad: megválaszolatlan kérdések

Miért olyan fontos november 6.?

Az új epizódokban a Caleb McLaughlin által alakított Lucas összerakja a kirakós egy újabb darabját. A csapat tudomást szerez róla, hogy Vecna november 6-án akarja megvalósítani nagyszabású tervét, azaz a Hellyel Lefelén keresztül összeolvasztani Hawkinst és az emberi világot az Abyss névre keresztelt másik dimenzióval. A dátum azért fontos, mert a széria kezdetén a Noah Schnapp által alakított Will Byers pont november 6-án tűnik el. Miért lehet olyan fontos Vecnának/Harry-nek/Egyesnek ez a bizonyos nap? Egyelőre semmi arra utalót nem láthattunk az eddig megjelent 7 epizódban, amiből kiderülne, hogy milyen jelentőséget hordoz november 6-a, így Matt és Ross Duffer még tartozik nekünk ezzel a magyarázattal.

Will pontosan november 6-án tűnt el az első évadban (Fotó: Netflix)

Miért akarja Vecna összeütköztetni a két világot?

Az új epizódokból megtudtuk, hogy az eddig Hellyel Lefeleként ismert világ valójában nem egy másik dimenzió, hanem egy úgynevezett féregjárat, ami hidat képez Hawkins, azaz az emberi világ és az Abyss nevű hely között, ahová anno Tizi száműzte Vecnát. A Jamie Campbell Bower által alakított főgonosz indítékai azonban továbbra sem ismertek. Vajon csak a gyűlölet és a pusztítás iránti vágy hajtja, vagy valami egészen más húzódik meg a háttérben?

Mi lehet Vecna valódi indítéka? (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Vajon Tizi és Kali tényleg feláldozzák magukat az utolsó pillanatban?

Kali, akit már a korábbi évadokból ismerünk, Hopper és Tizi jóvoltából megmenekül a Linda Hamilton által alakított Dr. Kay karmai közül a katonai laborból, azonban a viszontlátás öröme nem marad felhőtlen. Kali szerint a Millie Bobby Brown által alakított Tizinek fel kell áldoznia magát az akció végén. Csak így kerülhető el, hogy a katonaság újabb kísérleteket végezzen rajta és megpróbáljon további különleges képességekkel rendelkező gyerekeket létrehozni a vére segítségével. A lányok egyelőre mélyen hallgatnak a tervről a többiek előtt, azonban Tizi nem tűnik túl elkötelezettnek, bár a szájfeltöltésen átesett Millie Bobby Brown arcáról igazi kihívás bármilyen érzelmet is leolvasni.