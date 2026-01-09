A Stranger Things rákkal küzdő sztárja nem kellett a Netflixnek az ötödik évadban

A Stranger Things sztárja, Jennifer Marshall kemény kérdést intézett a Netflix felé. A színésznő, aki Max Mayfield anyukáját alakította a szériában, egyáltalán nem vett részt az 5. évadban, azonban felháborodása nem hiúsági kérdés volt. Marshall 2021 óta küzd bőrrákkal, és már a felépülés útjára lépett, azonban nagy szüksége lett volna a szerepre, hogy az egészségügyi biztosítása fedezni tudja a gyógyulása költségeit. A Netflix egyelőre nem kommentálta a kérdést a The New York Postnak, akik felkeresték a streaming-szolgáltatót a témával kapcsolatban.

Jennifer Marshall a Netflixet okolja, amiért nem kapott szerepet a Stranger Things 5. évadában (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch)

Stranger Things: újabb kérdésre kapunk választ

Jennifer Marshall a Stranger Things 2. és 4. évadában alakította Max (Sadie Sink) anyukáját, akiről maga a színésznő is megállapította, hogy „a világ legrosszabb anyukája.” Marshallt 2021-ben diagnosztizálták harmadik stádiumú melanómával. 2022 októberében hozta nyilvánosságra a diagnózist, a széria 4. évadának forgatása alatt végig kezelésekre járt. Az hamar feltűnt minden rajongónak az 5. évad kapcsán, hogy Max anyukája egy pillanatra sem bukkant fel az epizódokban, ami különösen furcsa volt, tekintve, hogy Max kómában töltötte az idő nagy részét. A nézők kiakadtak, jogosan: mégis milyen anya nem tölti minden szabad percét a lánya mellett, amikor kórházban van? Jennifer Marshall hasonlóan vélekedett a kérdésről és saját Instagram oldalára is kiposztolta a véleményét.

„Milyen gyakran gondolkodom azon, hogy hol a francban lehet Max anyukája az 5. évad alatt? Minden nap. Nem egész nap minden nap, de minden nap eszembe jut.”

Miután szilveszter éjjel debütált az ötödik évad és ezzel együtt a teljes széria befejező epizódja, újabb poszt érkezett Marshalltól.

„Oké, vége van. De...mégis hol volt [Max anyukája]?”

Az NCIS sorozatban is játszó Marshall azonban határozottan kijelentette, hogy a kritika nem a Duffer testvéreket illeti, hanem a Netflixet. Azt is elárulta, a szerep élete lehetősége volt, és végtelenül hálás érte, de nem gondolja, hogy az ember kizárólagos jogot formálhat egy szerepre, rák ide vagy oda.