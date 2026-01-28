"Egyre keményebb vagy, Frisco!" – Tragédia! Meghalt Salvatore Basile, a Bud Spencer-filmek legendája

Az olasz filmvilág egyik fontos szereplőjétől váltunk meg a napokban. Salvatore Basile — avagy ahogy a rajongói ismerték Salvo Basile — a spagettiwesternek, az olasz burleszk humor és a kolumbiai filmművészet úttörő alakja volt, színészként és producerként is egyaránt tevékeny életet tudhatott maga mögött. Sokan Bud Spencer és Terence Hill ellenlábasaként emlékezhetnek rá megannyi filmben, amiken évtizedek óta jót nevetünk. Olyan nagy nevekkel dolgozhatott együtt, mint José Ferrer, Andy Garcia, Alan Arkin, Sophie Marceau, vagy Christopher Lambert. A szakember 85 éves volt.

A Salvatore Basile-filmek több szempontból is úttörőnek számítanak (Fotó: Talleres Uchawi/Wikipédia)

Salvatore Basile a világ több táján otthagyta lenyomatát

1940. november 10-én született Nápolyhoz közeli Foggia városában, Olaszországban. Korán megtapasztalta a dél-olasz kultúra gazdag filmes és színházi hagyományát, amely inspirálta őt a művészetek irányába. Már fiatalként tanulmányozta a filmeket és színházi előadásokat, amely később a filmszakma mélységeibe vezette őt. Munkásságának fontos ékköve a Volt egyszer egy vadnyugat, melyben rendezőasszisztensként fontos szerepet vállalt és színészként a Cheyenne banda egyik tagját alakította.

Számára a nagyobb figyelmet mégis a Bud Spencer-filmek hozták. Baltából kifaragott komoly arca sokszor a pofonok kereszttüzébe került. Egyik legikonikusabb, sokat idézett aranyköpése is innen származik, egész pontosan a Kincs, ami nincs című filmből, ahol a verőlegénye azt mondja "Egyre keményebb vagy, Frisco!", mire jön határozott válasz: "Egyre!"

De igazából majdnem mind elhíresült olasz bunyósfilmben láthattuk, ilyenekben mint a Fordítsd oda a másik orcád is!, Zsoldoskatona, …és megint dühbe jövünk, Seriff és az idegenek, Aranyeső Yuccában, Banános Joe és a Bombajó bokszoló. Valamint szerepelt a Cannibal Holocaust című, több országban is betiltott filmben is, amely sokak számára a filmművészet legkavaróbb filmjeként maradt meg.

Ő a kalapos úriember a háttérben, avagy Chaco karaktere (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

Későbbi munkásságában több évtizeden át szoros kapcsolatban állt a Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias-szel (FICCI) nevet viselő filmfesztivállal — nemcsak vendégként, hanem a fesztivál szervező testületének aktív tagja is volt. Így elmondható, hogy az európai és dél-amerikai filmművészet fontos alakja volt egyaránt.