Orosz István pótolhatatlan! A legenda halálával megroppant a magyar szinkron

76 éves korában hunyt el a magyar szinkronvilág oszlopos tagja, Orosz István. A színész bár 2020-ban nyugdíjba ment, hangja örök nyomot hagyott a minőségi magyar szinkronok világában, körülbelül 2800 film és sorozat epizódjában. Ezek közül akadnak olyanok is, amiket egyszerűen már elképzelni se tudnánk nélküle.

Orosz István halála feldolgozhatatlan marad (Fotó: Havran Zoltán / MW archív)

A szinkronlegenda Orosz Istvánra legjobb szerepeivel emlékezünk

Simpson család - Sintér igazgató

A Simpson család a legrégebb óta futó nyugati animációs sorozat, mely jelenleg 37. évadánál tart és nem tűnik úgy, hogy egy hamar vége lenne. Seymour Skinner, avagy a magyar szinkronban Sintér igazgató egy igazán sokrétű karakter: egyszerre volt olyan, mint ahogy a gyerekek láthatják az önmagukat néha túl komolyan vevő suliigazgatókat és valahol paródiája is volt az olyan felnőtteknek, akik túl közel maradtak az anyai fészekhez. A tegnap elhunyt Orosz István szinkronhangja kellően komikus, játékos volt ehhez a szerephez, melyet az ötödik évadtól egészen a nyugdíjazásáig alakított és mint olyan, az egyik legemlékezetesebb szerepe.

Monk, a flúgos nyomozó - Stottlemeyer százados

Emlékszünk, milyen jó sorozat is volt a Monk? Szinte előttünk van, ahogy Tony Shalhoub egyszerre küzd a bonyolult krimihelyzetekkel és saját fóbiáival nyolc évadon keresztül. A műsor komolytalanságát, kvázi bohóckodását hozta le a földre a Ted Levine által megformált Stottlemeyer százados, aki sztoikus fapofával igazgatta a bűnügyek feltárásának folyamatát és ezt a prominens, vitákat nem tűrő vezetőt fordította magyarra Orosz István — de olyan szinten, hogy ha magyarként meglátjuk a karaktert, egyből az ő hangját halljuk. Jobb választás nem is lehetett volna.

Stottlemeyer százados pont így szokott nézni, amikor Monk nem bír magával

Miami Vice - Larry Zito nyomozó

Neonszínek, laza zenék és akció — naná, hogy a 80-as évek ikonikus sorozatáról, a Miami Vice-ról van szó. A sorozat nemcsak krimiként volt sikeres, hanem kulturális jelenséggé is nőtte ki magát, hatást gyakorolva az akkori divatra és az ezt követő médiatartalmak hangulatára egyaránt. Az öntörvényű nyomozók, Sonny Crockett és Ricardo Tubbs munkáját segítette Larry Zito nyomozó lelkiismeretes és szabálykövető karaktere, akit a magyarok Orosz István hangján hallhattak.