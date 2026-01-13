Gyász: Elhunyt Orosz István színművész

„76 éves korában elhunyt a magyar szinkron egyik oszlopos tagja, Orosz István színművész” - számolt be a tragikus hírről a Szinkronjunkie blog.
Bár 2020-ban nyugdíjba vonult a szinkronszakmából, kellemes és megnyugtatóan mély hangját generációk ismerték és szerették. 2800-nál is több alkotásban szerepelt hangja, amelyen belül számtalan narráció kötődik a nevéhez - írja az oldal.
Számos ismert külföldi színészt szinkronizált. Szerepelt a hangja többek között a Nagy durranásban, a Szomszédokban és a Szellemírtókban is.
Legutolsó dokumentált munkája a 2020-as Sodródás című film volt. Szinkronos életműve olyan fantasztikus lista, amelyben biztos, hogy mindenki felismeri legnagyobb kedvenceit.
