Földre szállnak, őrködnek, de veszélyesek is tudnak lenni: ők a mozivászon leghíresebb angyalai

Új esélyt kínáló angyalok, őrangyalok, bukott vagy emberré váló angyalok, és akkor még a meglógni készülőkről nem is beszéltünk. A listánkon található alkotásokban mindenféle változat előfordul a mennyei lényekből, Keanu Reeves ráadásul több ilyen filmben is megfordult.

Keanu Reeves az angyal: kedvenc őrangyalaink a vásznon

Az élet csodaszép (1946)

Amerikában a karácsonyi filmek legfőbb klasszikusának számít ez az életigenlő hollywoodi mese James Stewarttal a főszerepben, ami egy legkevésbé sem életigenlő tettel, egy öngyilkossági kísérlettel kezdődik. Főszereplője ugyanis tönkremegy anyagilag, és kétségbeesésében az életét is el akarja dobni magától. Ám egy furcsa angyal megmenti, és okulásául megmutatja neki, milyen lenne a világ akkor, ha meg sem született volna.

Berlin felett az ég (1987)

A német kultrendező Wim Wenders életművének fő darabja egyben az európai filmművészet egyik kiemelkedő alkotása is, amiben az emberek között, a még kettéosztott Berlinben észrevétlenül tevékenykedő angyalokat követhetjük nyomon. A látszólag érzelmek nélküli lényeket megérintik az emberi kapcsolatok, és egyikük úgy dönt, hogy halandóként folytatja a létezést. A film egyik főszerepét maga Columbo, azaz Peter Falk alakítja.

Angyalok városa (1998)

A Berlin felett az ég laza adaptációjaként, a szerelmi szálat kiemelve készült el Hollywoodban az Angyalok városa. Itt Nicolas Cage alakít földre, egészen pontosan Los Angelesbe szállt mennybeli segítőt, akinek szerelembe esve el kell döntenie: akar-e emberként élni és lemond-e a halhatatlanságról? Nehéz kérdés, főleg ha a vágy tárgya a fiatal Meg Ryan.

Dogma (1999)

Kevin Smith szatirikus agymenésében még Jay és Néma Bob párosa is találkozik angyalokkal, más túlvilág lényekről nem is beszélve, és nem fogják magukat vissza velük szemben sem, ha véleményt kell nyilvánítani. Ben Affleck és Matt Damon az emberek között büntetésüket töltő bukott angyalokat játszanak, akik ki akarják cselezni a rendszert, de ehhez Alanis Morrisettnek, azaz Istennek is akad néhány szava.