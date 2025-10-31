Földre szállnak, őrködnek, de veszélyesek is tudnak lenni: ők a mozivászon leghíresebb angyalai

Új esélyt kínáló angyalok, őrangyalok, bukott vagy emberré váló angyalok, és akkor még a meglógni készülőkről nem is beszéltünk. A listánkon található alkotásokban mindenféle változat előfordul a mennyei lényekből, Keanu Reeves ráadásul több ilyen filmben is megfordult.
Amerikában a karácsonyi filmek legfőbb klasszikusának számít ez az életigenlő hollywoodi mese James Stewarttal a főszerepben, ami egy legkevésbé sem életigenlő tettel, egy öngyilkossági kísérlettel kezdődik. Főszereplője ugyanis tönkremegy anyagilag, és kétségbeesésében az életét is el akarja dobni magától. Ám egy furcsa angyal megmenti, és okulásául megmutatja neki, milyen lenne a világ akkor, ha meg sem született volna.
A német kultrendező Wim Wenders életművének fő darabja egyben az európai filmművészet egyik kiemelkedő alkotása is, amiben az emberek között, a még kettéosztott Berlinben észrevétlenül tevékenykedő angyalokat követhetjük nyomon. A látszólag érzelmek nélküli lényeket megérintik az emberi kapcsolatok, és egyikük úgy dönt, hogy halandóként folytatja a létezést. A film egyik főszerepét maga Columbo, azaz Peter Falk alakítja.
A Berlin felett az ég laza adaptációjaként, a szerelmi szálat kiemelve készült el Hollywoodban az Angyalok városa. Itt Nicolas Cage alakít földre, egészen pontosan Los Angelesbe szállt mennybeli segítőt, akinek szerelembe esve el kell döntenie: akar-e emberként élni és lemond-e a halhatatlanságról? Nehéz kérdés, főleg ha a vágy tárgya a fiatal Meg Ryan.
Kevin Smith szatirikus agymenésében még Jay és Néma Bob párosa is találkozik angyalokkal, más túlvilág lényekről nem is beszélve, és nem fogják magukat vissza velük szemben sem, ha véleményt kell nyilvánítani. Ben Affleck és Matt Damon az emberek között büntetésüket töltő bukott angyalokat játszanak, akik ki akarják cselezni a rendszert, de ehhez Alanis Morrisettnek, azaz Istennek is akad néhány szava.
Hogyan lehetséges elkapni egy sorozatgyilkost, ha az illető egy bukott angyal, aki különféle testeket képes megszállni itt a Földön? Denzel Washington nyomozója ezzel a problémával szembesül ebben a feszült thrillerben, ami a kilencvenes években a Hetedik által oly divatossá tett, sötét tónusban festi meg a világ és az emberi természet képét.
Keanu Reeves számára nem jelentenek újdonságot az angyalok, hiszen már húsz évvel ezelőtt is találkozott eggyel a filmvásznon. Igaz, akkor démonvadászként még kívülről szemlélte a Tilda Swinton alakította Gábriel arkangyalt, aki egyáltalán nem csak angyali tettekre képes.
Október 16-tól vetítik a hazai mozik a már emlegetett Keanu Reeves új vígjátékát, amiből kiderül, hogy mi történik, ha az égiek nem épp a legjobb ügynöküket küldik le közénk? Ezt tapasztalja meg a főszereplő és a filmet rendezőként is jegyző komikus Aziz Ansari, amikor találkozik egy jó szándékú, de annál ügyetlenebb őrangyallal, aki lavinát indít el a közbeavatkozásaival.
