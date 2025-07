Emlékszik még? Brian De Palma hozta el nekünk az imádott szexszimbólumot – Mutatjuk!

Hollywood csúcsrendezői időnként kalandozásra indulnak a filmek világán kívülre és a zeneipar szolgálatába állítják tehetségüket. A nagy nevek közül David Fincher, Gus Van San, de még Brian De Palma is rendezett videoklipet olyan zseniális zenészeknek, mint David Bowie, az Aerosmith vagy Madonna.

Brian De Palma a Dancing in the dark videoklipjének forgatása során fedezte fel a fiatal Courteney Cox-ot (Fotó: youtube)

Brian De Palma az elsők között rendezett klipet

Bruce Springsteen: Dancing in the dark (1984)

De Palma első és egyetlen videoklip-rendezése a Főnök, Bruce Springsteen egyik legnépszerűbb dalához készült. A Dancing in the dark 1984-ben jelent meg kislemezként, ezzel is promózva a Born in the USA albumot, amin eredetileg szerepelt. A Sebhelyesarcú rendezője eddigi munkássága alatt ezt az egyetlen klipet forgatta, azóta sem vágott bele hasonló projektbe. A videó különlegessége, hogy a lány, akit Springsteen felhív a színpadra táncolni nem más, mint Courteney Cox, a Jóbarátok sorozat sztárja, aki mára tulajdonképpen szexszimbólummá vált. De Palma személyesen választotta ki a szerepre a színésznőt, aki karrierje kezdetét ennek a klipnek köszönheti.

Michael Jackson: Bad (1987)

A Bad videoklipjéhez két király összefogására volt szükség. A pop királya, Michael Jackson és a gengszterfilmek királya, Martin Scorsese közös munkájának gyümölcse a Bad elhíresült felvétele. Ha ebből a szemszögből nézzük a képkockákat, a sötét, elhagyatott épületben játszódó jelenet pont olyan, mintha az Oscar-díjas rendező valamelyik alkotásából került volna ki. Scorsese olyan klasszikusokat jegyez, mint az Aljas utcák, a Taxisofőr, a Nagymenők, a Casino vagy a Krisztus utolsó megkísértése, zeneipari kikacsintása pedig nem is szakította meg a remekművek sorát. De Palma-hoz hasonlóan ezzel az egy rendezéssel véget ért zenei karrierje és visszatért a filmezés világába.

Aerosmith: Janie’s got a gun (1989)

A Hetedik és a Zodiákus rendezője, David Fincher igazi mogulnak számít a kliprendezés terén. Számos zenésszel dolgozott már együtt karrierje során, például Rick Springfielddel, Stinggel, Madonnával, Mark Knopflerrel és a Foreigner együttessel is. Leghíresebb rendezései közé tartozik az Aerosmith zenekar Janie’s Got A Gun című számához készült videoklip. A dal 1989-ben jelent meg a Pump című albumon. Steven Tylert újságcikkek ihlették a dal megírására és ennek kapcsán hozta létre a Janie’s Fund alapítványt is, ami családon belüli erőszakot elszenvedett áldozatoknak nyújt segítséget.

Red Hot Chili Peppers: Under the Bridge (1992)

Gus Van Sant az Otthonom Idaho és az örökérvényű Good Will Hunting filmekkel írta be magát a hollywoodi nagykönyvbe, de ezek mellett is volt ideje olyan nagy zenészekkel dolgozni, mint Sir Elton John vagy a Red Hot Chili Peppers. Az Under the bridge a frontember Anthony Kiedis elvonó utáni élményeiről szól. Kiedis sokáig meg sem akarta mutatni a zenekarnak a dalt, mert túl személyesnek érezte. A klip álomszerű képei és látványvilága rezonálnak az ekkor már rehabot megjárt énekes élményeivel.

The Killers: Bones (2006), Here with me (2012)

Tim Burton rendező sajátos animációs technikával készült filmjeivel vált híressé. A Karácsonyi lidércnyomás, a Coraline, Titkos ajtó vagy a Halott menyasszony képtelen világokba kalauzolják a nézőket. Ezzel a technikával készült az a videoklip is, amit Burton a The Killers zenekarnak rendezett. A Bones 2006-ban jelent meg és a címhez hűen animált csontvázak bukkannak fel benne. A Here with me klipje már nem tartalmaz animált részleteket, cserébe visszatükröződik benne a rendező olyan alkotásainak látványvilága, mint az Ollókezű Edward, az Álmosvölgy legendája vagy az Éjsötét árnyék.