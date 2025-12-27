Stranger Things ötödik évad: Újabb csavar a második fejezetben is!

Megérkezett a Stranger Things ötödik évadának várva várt második etapja, ahol az izgalmak fokozódnak, szinte minden kártya kiterítésre kerül, és a három epizód végére pont olyan lezárást kapunk, hogy lerágjuk a tíz körmünket szilveszterig, amikor a következő és egyben legutolsó rész is megtekinthető lesz a Netflixen. Nézzük, mi történt eddig! Vigyázat, a cikk spoilereket tartalmazhat!
A Duffer testvérek szériájának utolsó, ötödik évadával kapcsolatban a rajongók számos elvárása között szerepel legfőképpen az is, hogy szeretett karaktereink, akik esetleg hosszú epizódok óta nem találkoztak, most újraegyesüljenek. Például a Sadie Sink által alakított Max Mayfield, aki a negyedik évad óta kómában fekszik a hawkinsi kórházban, és évadok óta nem találkozott a névváltoztató Millie Bobby Brownnal, vagy a Noah Schnapp által megformált Willel, aki az ötödik évad első fejezetének fináléjában olyan fordulat főszereplőjévé vált, amitől felrobbant a teljes Stranger Things rajongói tábor. A Duffer testvérek amellett, hogy természetesen megingathatatlanul ragaszkodnak saját rendezői vízióikhoz, azért szeretnek a rajongók kedvére tenni, úgyhogy talán nem árulunk el nagy titkot, ha megsúgjuk, hogy a várva várt nagy találkozások megtörténnek. Persze, ezt nem lehet teljes mértékben a rajongók számlájára írni, hiszen egy befejező évad sajátja, hogy az első perctől az utolsóig jó esetben arra törekszik, hogy minden szálat összekössön és elvarrjon, mire elérkezünk a nagy fináléhoz. Azt kell mondjuk, hogy Matt és Ross Duffer értik a dolgukat. Amellett, hogy a három epizódot persze úgy zárják le az egyik legizgalmasabb cselekményszál közepén, hogy a szilveszterkor érkező záróepizódig nehezen tudjunk aludni, mégis következetesen haladnak a végkifejlet felé és kötik össze az eddig esetleg levegőben lógó, vagy mellőzöttebb szálakat. Teszik mindezt úgy, hogy közben játszi könnyedséggel bedobnak még egy-két mindent felforgató csavart, amikre a néző szinte már csak bólint egyet és megállapítja, hogy persze, teljesen logikus.
Minden, amit eddig a Hellyel Lefeléről tudtunk és sejtettünk, teljesen megváltozik, ami alapjaiban rengeti meg a kis csapat és a mi hozzáállásunkat is. Azonban hőseink nem riadnak vissza az új helyzettől, hanem a megszokott módon egy epikus tervet kovácsolnak, amivel egy csapásra mentik meg az első fejezet végén elrabolt gyerekeket, Hawkins városát, és győzik le Vecnát (Jamie Campbell Bower) is. A terv kiötlője pedig az a Steve Harrington (Joe Keery), akiből korábban sosem néztük volna ki, hogy képes ilyen komplex feladványok megoldására. A Duffer testvérek korábbi megjegyzései és a rajongói teóriák is mind arra engednek következtetni, nem véletlen, hogy Steve ilyen sok képernyőidőt és kulcsfontosságú jelenetet kap, ugyanis karakterfejlődése szempontjából számára már csak egyetlen út van: a halál. Egyelőre fellélegezhettek a Steve „a haj” Harrington rajongók, Joe Keery karaktere ugyanis túlélte az ötödik évad újabb három epizódját is, de ez persze nem jelenti azt, hogy a hírek szerint a több mint két óra hosszú fináléban ne érhetne csúfos véget sokak kedvence. Will Byers, akit Noah Schnapp alakít, már az első fejezet végén ismét a középpontba kerül, erre csak ráerősít a három új epizód, és Steve tervében is kulcsfontosságú figurává válik. Ez is bizonyítja, hogy a Duffer testvérek és Shawn Levy együtt a teljes kör bezárására törekedtek. Will eltűnésével kezdődött miden, így logikus, hogy az ő főszereplésével kell véget érnie a történetnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.