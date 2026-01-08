Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Balhé! Jack Black arrogáns volt, kidobták A Hihetetlen családból

Jack Black
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 12:55
PixarA hihetetlen család
Kortól függetlenül szinte nIncs ember, aki ne szeretné A hihetetlen családot, mely valahol mindenkihez szólt. Jack Black is a rajongók közé tartozik, pláne hogy szerepelhetett volna benne!

A Hihetetlen család a Disney-Pixar egyik legikonikusabb, Oscar-díjas filmje és egyidejűleg Brad Bird korai rendezéseinek is az ékköve. Jack Black is imádja ezt a filmet, sőt még akár szerepelhetett is volna benne... fogjuk rá.

Jack Black a Borderlands bemutatóján
A Jack Black filmek komikumát vihette volna a Hihetetlen családba (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Jack Black kicsit keményfejű volt, ahogy azt utólag ő is belátja

A színész már a kétezres években a menőség megtestesítője volt. Olyan filmekben hagyta ott a nyomát a millennium környékén, mint a Jack Black zenekarára épülő film, a Tenacious D, avagy a kerek rockerek, A nagyon nagy ő és a Rocksuli, a teljesség igénye nélkül. Ebben az időszakban némileg kevesebb volt a renoméján a rendező Brad Birdnek, aki akkor még „csak” a Szuper haver című filmet tudta felmutatni, mint saját rendezésű egész estés animációs film. Ő kapta a lehetőséget, hogy A Hihetetlen családot vigye vászonra a Disney-Pixarral együttműködve.

Az 56 éves rocktanár, Jack Black szerepet is kapott benne! A komikus, ám ugyanakkor teljesen megszállott főgonosz, Szilánk karaktere lett volna az övé, azonban legutóbb egy interjúban elmondta, miért esett el tőle végül:

Felajánlották nekem a szerepet és eléggé megbántam, hogy nemet mondtam... Szilánk szerepét ajánlották fel nekem a Hihetetlen családban — ami az egyik kedvenc filmem, csak úgy mondom — és én nemet mondtam, egyenesen az arcába, hogy „Öööö, Brad Bird? Soha nem hallottam róla!” A karakter, amit ajánlottak, eléggé egydimenziós volt és érdekelt volna, ha kicsit jobban átírnák. Erre az volt a válasz, hogy „Köszi, végeztünk.”

— mondta Jack Black, majd hozzátette, ez egy fontos élettapasztalat volt számára és nem érti, miért volt ennyire keményfejű.

Szerencsére a helyzet mégse sikerült annyira rosszul egyik fél számára sem. A szerepet végül A nevem Earl főszereplője, Jason Lee vette át és több Oscar-jelölés mellett végül legjobb animációs filmként nyerte el az aranyszobrot, a Disney-Pixar egyik legikonikusabb filmje lett. Olyannyira, hogy egy folytatás is készült hozzá, mely 1,2 milliárd dollárt hozott a kasszáknál és már készül is a harmadik rész, mely remélhetőleg visszahozza a stúdió alkotói kedvét a 2025-ös Elio című filmjük bukása után — egyelőre produkció előtti fázisban van, tervezett megjelenési dátum még nincs.

Jack Black pedig... hát, ő Jack Black. Szinte bármiben szerepet kapott, legyen szó a szinkronhangjáról a Kung Fu Panda filmekben, vagy az utóbbi évek sikereit képező Jumanji és Minecraft filmekről, mindig megtalálja és meg is fogja találni a közönségét. Egyedi stílusa mindig meg fog látszani, ahogy a soron következő Super Mario Galaxis: A filmben is láthatjuk majd a Chris Pratt-féle Mario és Charlie Day-féle Luigi ellenségeként.
 

 

