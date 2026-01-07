Nem volt hős: Hugh Jackman az eddigi legvéresebb Robin Hood filmet készítette el — Itt az előzetes

Robin Hood, az angol népmesék sherwood-i hőse már több filmes iterációt kapott az elmúlt száz évben, jelesül Kertész Mihály rendezésében Errol Flynn főszereplésével, a ma embere viszont mint Kevin Costner, Russell Crowe vagy Taron Egerton emlékezhet rá, vagy ahogy Cary Elwes viccet csinált belőle Mel Brooks keze alatt. Ehhez a listához csatlakozik ezúttal Hugh Jackman, akit mostanság a Song Sung Blue című Neil Diamond musicalben láthattunk és egy teljesen más megvilágításba helyezi a közismert öntörvényű karaktert.

A Hugh Jackman filmektől nem idegen ez a komolyság, miután már 20 éve játssza Rozsomák szerepét (Fotó: Youtube)

Ez a Hugh Jackman ismerősebb lesz, mint gondolnánk

Az utóbbi évek egyik legkísérletezőbb, mondhatni legszabadabb kiadója az A24, mely már ott is tetten érhető, hogy az utóbbi évek sikeresebb és kevésbé sikeresebb tartalmai is tőlük származnak — előbbire példa a Marty Supreme, A brutalista, Ne Zha 2, utóbbira pedig példa a Dwayne Johnson-féle Zúzógép illetve a Queer. A Youtube-on közzétett előzetesükön jól látható, hogy a Michael Sarnoski (Disznó, Hang nélkül: Első nap) rendezésében, Hugh Jackman főszereplésével készült The Death of Robin Hood követi ezt a kiadótól elvárt újszerű megközelítést.

Nos igen, ez a Robin Hood nem az a mindig mosolygós, szűk nacis, élénkzöld ruhás igazságosztó, akit a korábbi filmekben láthattunk. Ehelyett a főszereplő, — aki ezúttal nem nevezhető hősnek — egy megtört öregember, aki a múlt borzalmainak spiráljában ragadt, újra és újra átélve a szörnyűségeket amiket tett, vélhetően a gazdag emberekkel. Mondanánk, hogy a gyenge hólyagú Hugh Jackmantől idegen ez a szerep, de nem teljesen: az előzetestől sokaknak lehet némi Logan utóérzésük, miképp a megfáradt, kiégett öregember megváltástörténetét követhetjük nyomon. Nem beszélve a mindent megmutató, véres, erőszakos jelenetekről, melyekből itt sem lesz hiány.

Mint egy jó előzetes, túl sok nem derül ki a történetről a film hangulatán kívül, ami kétségtelenül sötét és komor. Robin Hood narrációban elmondja, hogy ő valójában soha nem volt hős, ahogy láthatjuk is a sok szörnyűséget, amiket csapatával tett. Súlyos sérülései után egy újonnan bemutatott nő (Jodie Comer) gondozásába kerül, aki menedéket ad neki. Itt tűnik fel egy kislány (Faith Delaney), aki kíváncsian, csodálattal figyeli Robint, mintha egy letűnt legenda elevenedne meg előtte. A filmben minden bizonnyal őt fogja mentorálni, hogy harcos legyen belőle — igen, vannak Logan áthallások. Az előzetesben Bill Skarsgård is feltűnik, aki Robin Hood legendás barátját, Little Johnt formálja meg, de ennél többet egyelőre nem tudunk a karakteréről.